"Избили военного ВСУ в воспитательных целях": что известно

Враждебная пропаганда распространяет фейк о якобы "избиении военного ВСУ в воспитательных целях". В Центре противодействия дезинформации объяснили, что указывает на очередной вброс россиян.

Аналитики ЦПД отметили, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео, на котором неизвестные в пикселе вроде бы "наказывают" мужчину, которого называют "бывшим осужденным".

На самом деле, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, видео снято российскими пропагандистами и имеет все признаки постановки. На это указывает, что на кадрах не видно лиц действующих лиц. А это, по данным ЦПД, типично для подобных российских фейков. Кроме того, у говорящего за кадром есть выразительный российский акцент, который не удалось скрыть даже с помощью технических манипуляций с голосом.

Это очередной информационный вброс, созданный с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Также в ЦПД сообщили, что к производству таких фейковых видеороликов причастна студия "Крылья", которая связана с Минобороны РФ.

