“Військові ЗСУ отримують по 1000 доларів за кожного вбитого”: що відомо

Кречмаровская Наталия
Росіяни намагаються дискредитувати Збройні сили України та з цією метою поширюють абсолютно вигадані історії.
Фронт. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації спростували неправдиву інформацію, яку поширюють кремлівські ресурси, нібито “Європа платила по 1000 доларів українським військовим за кожного вбитого цивільного росіянина в Курській області”.
Джерелом фейку називають бойовика з позивним “джанкой”. Повідомляють, буцімто він “особисто спілкувався з полоненим”. Жодних доказів, імен, документів чи фото не надано — лише чергове “свідчення” для пропагандистського шоу "Ищу своих".
Аналітики Центру зазначили, що росіяни поширюють неправдиву інформацію, щоб виправдати удари по українських територіях, створити образ “жорстоких найманців” і відвернути увагу від злочинів російської армії проти мирного населення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що прокремлівські медіа поширюють повідомлення, нібито НГУ передислокувала “2-гу Галицьку бригаду” до Сумської області. Таку інформацію нібито повідомили в “силових структурах РФ”. Зазначають, що нібито передислокована бригада буде виконувати функції загородзагону і “з дозволом на застосування зброї проти дезертирів”.