Війна з Росією "Військові ЗСУ отримують по 1000 доларів за кожного вбитого": що відомо
“Військові ЗСУ отримують по 1000 доларів за кожного вбитого”: що відомо

Ворожа пропаганда поширює вигадану історію про “доплати” військовим

10 жовтня 2025, 17:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росіяни намагаються дискредитувати Збройні сили України та з цією метою поширюють абсолютно вигадані історії. 

“Військові ЗСУ отримують по 1000 доларів за кожного вбитого”: що відомо

Фронт. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації спростували неправдиву інформацію, яку поширюють кремлівські ресурси, нібито “Європа платила по 1000 доларів українським військовим за кожного вбитого цивільного росіянина в Курській області”.

Джерелом фейку називають бойовика з позивним “джанкой”. Повідомляють, буцімто він “особисто спілкувався з полоненим”. Жодних доказів, імен, документів чи фото не надано — лише чергове “свідчення” для пропагандистського шоу "Ищу своих".

“Насправді такі “історії” є типовою емоційною маніпуляцією. Російська пропаганда регулярно вигадує сюжети про “вбитих дітей” чи “цивільних” для демонізації ЗСУ та виправдання власних злочинів. Додаючи до цього вигадану “участь Європи”, Кремль намагається дискредитувати західних партнерів і зменшити рівень підтримки України”, — пояснили справжні наміри Кремля в Центрі протидії дезінформації. 

Аналітики Центру зазначили, що росіяни поширюють неправдиву інформацію, щоб виправдати удари по українських територіях, створити образ “жорстоких найманців” і відвернути увагу від злочинів російської армії проти мирного населення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що прокремлівські медіа поширюють повідомлення, нібито НГУ передислокувала “2-гу Галицьку бригаду” до Сумської області. Таку інформацію нібито повідомили в “силових структурах РФ”. Зазначають, що нібито передислокована бригада буде виконувати функції загородзагону і “з дозволом на застосування зброї проти дезертирів”.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02i7vKMoxHB6bWahFf6bithNSYkmaGPaYJWk2T5szeWF8adtQ7JWVaFr6NPiFYjwYEl
