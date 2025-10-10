logo

Война с Россией "Военные ВСУ получают по 1000 долларов за каждого убитого": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Военные ВСУ получают по 1000 долларов за каждого убитого": что известно

Вражеская пропаганда распространяет вымышленную историю о "доплатах" военным

10 октября 2025, 17:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

Россияне пытаются дискредитировать вооруженные силы Украины и с этой целью распространяют совершенно вымышленные истории.

"Военные ВСУ получают по 1000 долларов за каждого убитого": что известно

Фронт. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации опровергли ложную информацию, которую распространяют кремлевские ресурсы, якобы "Европа платила по 1000 долларов украинским военным за каждого убитого гражданского россиянина в Курской области".

Источником фейка называют боевика с позывным "джанкой". Сообщается, что он "лично общался с пленным". Никаких доказательств, имен, документов или фото не предоставлено — только очередное свидетельство для пропагандистского шоу "Ищу своих".

"На самом деле такие "истории" являются типичной эмоциональной манипуляцией. Российская пропаганда регулярно придумывает сюжеты об "убитых детях" или "гражданских" для демонизации ВСУ и оправдания собственных преступлений. Прибавляя к этому вымышленное "участие Европы", Кремль пытается дискредитировать западных партнеров и уменьшить уровень поддержки Украины”, — объяснили истинные намерения Кремля в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра отметили, что россияне распространяют ложную информацию, чтобы оправдать удары по украинским территориям, создать образ "жестоких наемников" и отвлечь внимание от преступлений российской армии против мирного населения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что прокремлевские медиа распространяют сообщения, якобы НГУ передислоцировала "2-ю Галицкую бригаду" в Сумскую область. Такую информацию якобы сообщили в "силовых структурах РФ". Отмечают, что якобы передислоцированная бригада будет выполнять функции заградотряда и "с разрешением на применение оружия против дезертиров".



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02i7vKMoxHB6bWahFf6bithNSYkmaGPaYJWk2T5szeWF8adtQ7JWVaFr6NPiFYjwYEl
