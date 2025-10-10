"Военные ВСУ получают по 1000 долларов за каждого убитого": что известно

Рубрики
Россияне пытаются дискредитировать вооруженные силы Украины и с этой целью распространяют совершенно вымышленные истории.
В Центре противодействия дезинформации опровергли ложную информацию, которую распространяют кремлевские ресурсы, якобы "Европа платила по 1000 долларов украинским военным за каждого убитого гражданского россиянина в Курской области".
Источником фейка называют боевика с позывным "джанкой". Сообщается, что он "лично общался с пленным". Никаких доказательств, имен, документов или фото не предоставлено — только очередное свидетельство для пропагандистского шоу "Ищу своих".
Аналитики Центра отметили, что россияне распространяют ложную информацию, чтобы оправдать удары по украинским территориям, создать образ "жестоких наемников" и отвлечь внимание от преступлений российской армии против мирного населения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что прокремлевские медиа распространяют сообщения, якобы НГУ передислоцировала "2-ю Галицкую бригаду" в Сумскую область. Такую информацию якобы сообщили в "силовых структурах РФ". Отмечают, что якобы передислоцированная бригада будет выполнять функции заградотряда и "с разрешением на применение оружия против дезертиров".