Війна з Росією "У Сумській області з'явилися "загороджувальні загони": що відомо
“У Сумській області з'явилися “загороджувальні загони”: що відомо

Росія поширює фейк про “загороджувальні загони” в Сумській області

9 жовтня 2025, 22:51
Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті з метою дискредитувати українських захисників.

“У Сумській області з'явилися “загороджувальні загони”: що відомо

Фронт. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що прокремлівські медіа поширюють повідомлення, нібито НГУ передислокувала “2-гу Галицьку бригаду” до Сумської області. Таку інформацію нібито повідомили в “силових структурах РФ”. Зазначають, що нібито передислокована бригада буде виконувати функції загородзагону і “з дозволом на застосування зброї проти дезертирів”. У Центрі пояснили, що це типова дезінформаційна операція для деморалізації українських військових та залякування цивільного населення.

“Насправді в ЗСУ та НГУ немає практики “загороджувальних загонів” — на відміну від російської армії, де подібні підрозділи та примус широко документовані. Повідомлення про “стрільбу по своїх” — без доказів і не підтверджені жодними офіційними джерелами”, — зазначають у Центрі протидії дезінформації. 

За словами аналітиків ЦПД, такий вкид є продовженням російської кампанії з дискредитації Сил оборони. Поширюючи такий фейк росіяни намагаються посіяти недовіру до українського військового командування, зірвати евакуаційні та оборонні заходи й виправдати власні втрати легендами про “дезертирство” в ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда поширює черговий фейк про українських захисників. У Центрі протидії дезінформації спростували фейк, що нібито українські захисники мінують власних поранених військових та навіть нагороди часів Другої світової війни, щоб “заманити” солдатів РФ.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0Z7twb3adAJnXJaCssAmfMz1K6RLowLaAfVBVc6ReT7HCJDoi9fiHZkSAzjbDbpBwl
