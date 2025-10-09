“У Сумській області з'явилися “загороджувальні загони”: що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті з метою дискредитувати українських захисників.
Фронт. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що прокремлівські медіа поширюють повідомлення, нібито НГУ передислокувала “2-гу Галицьку бригаду” до Сумської області. Таку інформацію нібито повідомили в “силових структурах РФ”. Зазначають, що нібито передислокована бригада буде виконувати функції загородзагону і “з дозволом на застосування зброї проти дезертирів”. У Центрі пояснили, що це типова дезінформаційна операція для деморалізації українських військових та залякування цивільного населення.
За словами аналітиків ЦПД, такий вкид є продовженням російської кампанії з дискредитації Сил оборони. Поширюючи такий фейк росіяни намагаються посіяти недовіру до українського військового командування, зірвати евакуаційні та оборонні заходи й виправдати власні втрати легендами про “дезертирство” в ЗСУ.
