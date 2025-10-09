Вигадки росіян пробили чергове дно: як виправдовують власні воєнні злочини

Ворожа пропаганда поширює черговий фейк про українських захисників. У Центрі протидії дезінформації спростували фейк, що нібито українські захисники мінують власних поранених військових.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Такими вигадками росіяни намагаються дискредитувати українських військових. Зазначається, що цього разу пропагандистські ресурси вигадали історії про те, що нібито українські захисники мінують власних поранених військових або навіть нагороди часів Другої світової війни. Таким чином нібито хочуть “заманити” російських солдатів.

Аналітики Центру зауважили, що такі твердження ґрунтуються лише на розповіді російського військового. При цьому пропагандисти не наводять жодних доказів.

“Подібні фейки ворог запускає регулярно. Мета Росії — створити негативний образ Сил оборони України та виправдати власні воєнні злочини й терор проти цивільного населення”, — зазначили в Центрі.

При цьому у ЦПД наголосили, що Україна суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного права і не застосовує заборонених методів ведення війни. При цьому, як акцентували аналітики, саме російські війська неодноразово мінували цивільні об’єкти, залишали розтяжки в побутових речах, дитячих іграшках та навіть на кладовищах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює інформацію про нібито “польських найманців”. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що пропагандистські ресурси тиражують вигадану історію про нібито “польських найманців”, які “використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів”.



