“Польські найманці в Україні воюють під дією наркотиків”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито “польських найманців”.

Аналітики Центру зазначають, що росіяни запустили черговий фейк, щоб дискредитувати Сили оборони України та іноземців, які воюють на боці нашої держави.

У Центрі уточнили, що пропагандистські ресурси тиражують вигадану історію про нібито “польських найманців”, які “використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів”. Зазначається, що єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого пропагандистські ресурси представляють, як російського військового. Однак інших, більш переконливих доказів чи підтверджень цих заяв — немає.

“Такі вкиди є частиною системної кампанії Кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про “іноземних найманців”, Росія намагається просунути наратив про “війну з усім Заходом”, а не лише з Україною. У такий спосіб Кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією”, — пояснили в ЦПД.

