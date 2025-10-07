logo_ukra

"Польські найманці в Україні воюють під дією наркотиків": що відомо
НОВИНИ

“Польські найманці в Україні воюють під дією наркотиків”: що відомо

Росія намагається дискредитувати Сили оборони України та іноземців, які воюють на боці України

7 жовтня 2025, 23:43
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито “польських найманців”. 

“Польські найманці в Україні воюють під дією наркотиків”: що відомо

Військові. Ілюстративне фото

Аналітики Центру зазначають, що росіяни запустили черговий фейк, щоб дискредитувати Сили оборони України та іноземців, які воюють на боці нашої держави.

У Центрі уточнили, що пропагандистські ресурси тиражують вигадану історію про нібито “польських найманців”, які “використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів”. Зазначається, що єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого пропагандистські ресурси представляють, як російського військового. Однак інших, більш переконливих доказів чи підтверджень цих заяв — немає.

“Такі вкиди є частиною системної кампанії Кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про “іноземних найманців”, Росія намагається просунути наратив про “війну з усім Заходом”, а не лише з Україною. У такий спосіб Кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією”, — пояснили в ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Пекін та Вашингтон ведуть перемовини, які можуть змінити глобальний баланс сил у світі. І Путіну немає на що сподіватися. 

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко розповів, що Китай, як пишуть ЗМІ, пропонує США інвестиційний пакет на 1 трлн дол. в обмін на зняття обмежень для своїх компаній та зниження мит. Це, за словами Коваленка, відкриває двері для стратегічного зближення між КНР та США.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0ALzuhJnJrDpb89CxnTRcwHBZpByXAJbonRMBNirPgrBKx8Ya31avQ8oi8MpRYUFYl
