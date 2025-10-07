Катастрофічний сигнал для Росії: чим ризикує Путін

Пекін та Вашингтон ведуть перемовини, які можуть змінити глобальний баланс сил у світі. І Путіну немає на що сподіватися.

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко розповів, що Китай, як пишуть ЗМІ, пропонує США інвестиційний пакет на 1 трлн дол. в обмін на зняття обмежень для своїх компаній та зниження мит. Це, за словами Коваленка, відкриває двері для стратегічного зближення між КНР та США.

“Для Росії це — катастрофічний сигнал. “Безграничне партнерство” з Китаєм втрачає вагу. Москва ризикує назавжди лишитися сировинним придатком, якого ігнорують у ключових домовленостях. Пекін диверсифікує постачання, скорочує закупівлі російських енергоресурсів та зміщує акценти на нові ринки”, — зазначив керівник ЦПД.

За його словами, Кремль втрачає простір для маневру навіть у рамках БРІКС. До того ж глобальні рішення щодо інвестицій та безпеки ухвалюються без участі Росії.

Путін, за словами Коваленка, ризикує залишитися статистом, якщо Вашингтон і Пекін домовляться ще й по спільний позиції щодо війни Росії проти України.

“Китай торгується з США, а Москва платить ціну за агресію — ізоляція, втрати ринків, сировинний придаток, стратегічна поразка. Вони можуть сьогодні розбомбити підстанцію та кілька залізничних колій, але завтра це відновлять за допомогою Заходу. Натомість Росія отримає удари у відповідь, і вже отримує їх. І їм ніхто не допомагатиме інфраструктурно та технологічно. У перспективі років вони можуть спробувати навʼязати своє, розвʼязавши глобальну війну в Європі, та програють її. Втім, якщо США і КНР домовляться по зближенню, цього не буде. А Росія втратить перспективу розвитку на наступні 100 років”, — резюмував Коваленко.

