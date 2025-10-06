Прогноз для РФ невтішний: росіянам не сподобаються наслідки рішень Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росія посилила обстріли українських енергооб'єктів. Україна обіцяє дзеркальну відповідь — якщо українці будуть без світла, то у такій ситуації опиняться і росіяни.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко нагадав причинно-наслідковий звʼязок для всіх: росіяни сидять без світла, отримують удари по енергетиці у відповідь на постійні удари армії РФ по українській енергетиці.
Коваленко пояснив, що російська армія почала обстрілювати енергетику України у 2022 році. І зараз знову російська армія намагається залишити всіх без світла зимою та обстрілює об'єкти газовидобутку.
Коваленко зазначив, що у 2022 і 2023 роках росіяни думали, що грають в одні ворота з ударами по Україні. Однак, за його словами, життя показує, що ні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни намагаються “вибити” українську енергетику, однак самі сидять на “пороховій бочці”, навіть без ударів у відповідь. Дефіцит потужностей у РФ сягає 25 ГВт. Уже зараз у пікові години обмеження споживання вводять у 42 регіонах Росії.