Прогноз для РФ невтішний: росіянам не сподобаються наслідки рішень Путіна

Росія посилила обстріли українських енергооб'єктів. Україна обіцяє дзеркальну відповідь — якщо українці будуть без світла, то у такій ситуації опиняться і росіяни.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко нагадав причинно-наслідковий звʼязок для всіх: росіяни сидять без світла, отримують удари по енергетиці у відповідь на постійні удари армії РФ по українській енергетиці.

Коваленко пояснив, що російська армія почала обстрілювати енергетику України у 2022 році. І зараз знову російська армія намагається залишити всіх без світла зимою та обстрілює об'єкти газовидобутку.

“У відповідь на свої дії Росія отримує удари по НПЗ і власній енергетиці. Якби російська армія не била по Україні, у росіян було б світло. Путін приносить в дім росіян темряву, намагаючись воювати з нашим цивільним населенням. Путін принесе темряву в оселі жителів Москви, Пітера та інших міст. Це обовʼязково станеться, якщо він не припинить удари по Україні”, — наголосив керівник ЦПД.

Коваленко зазначив, що у 2022 і 2023 роках росіяни думали, що грають в одні ворота з ударами по Україні. Однак, за його словами, життя показує, що ні.

“Росія велика, долетить всюди у відповідь. Куди саме — своїми діями визначає виключно Путін та населення Росії, яке підтримує його дії”, — підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни намагаються “вибити” українську енергетику, однак самі сидять на “пороховій бочці”, навіть без ударів у відповідь. Дефіцит потужностей у РФ сягає 25 ГВт. Уже зараз у пікові години обмеження споживання вводять у 42 регіонах Росії.



