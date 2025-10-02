Росія вже сидить на “пороховій бочці”: найближче майбутнє не порадує росіян

Росіяни намагаються “вибити” українську енергетику, однак самі сидять на “пороховій бочці”, навіть без ударів у відповідь.

Про ситуацію з енергетикою в Росії розповів керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. За його словами, енергетика Росії сьогодні — це “порохова бочка”.

“Дефіцит потужностей сягає 25 ГВт. Це не окремий збій, а системний провал. І це ще не було системних ударів, які Росія сама наближає своїми діями проти нашої енергетики”, — зазначив він.

Москва, замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС, втрачає резерви через санкції й старіння обладнання. За словами Коваленка, модернізувати системи без західних комплектуючих у РФ неможливо. Система тріщить по швах навіть без українських ударів.

“Тому в діях Путіна щодо ударів по нашій енергетиці, яку допомагає відновлювати Захід, окрім відвертого ідіотизму немає нічого. Бо російську енергетику відновлювати росіянам буде дуже складно після того, як запрацює симетрична відповідь. Поки що це відчули у Бєлгороді”, — зауважив Коваленко.

За його словами, уже зараз у пікові години обмеження споживання вводять у 42 регіонах РФ. Енергетичний голод відчувають Центр, Сибір, Далекий Схід. І такі російські реалії без вибитих потужностей. Коваленко зазначив, що втрата НПЗ для росіян ще здаватиметься “легкою прогулянкою”.

За його словами, водночас “Росатом” будує атомні блоки в Ефіопії та Буркіна-Фасо. Коваленко пояснив, що гроші йдуть у проєкти, які завідомо не окупляться, тоді як російські міста підводять до блекаутів.

“Санкції вже завдали удару: резервів немає, інфраструктура деградує, плану виходу немає. А Путін бʼє по Україні і гарантує своєму населенню холодну і темну зиму, оскільки терпіти ніхто не буде. План вберегти Москву — зараз основний в Путіна. І заради цього він готовий пожертвувати всіма регіонами”, — резюмував керівник ЦПД.

