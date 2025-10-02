Росія вже сидить на “пороховій бочці”: найближче майбутнє не порадує росіян

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росіяни намагаються “вибити” українську енергетику, однак самі сидять на “пороховій бочці”, навіть без ударів у відповідь.
Росіяни. Фото з відкритих джерел
Про ситуацію з енергетикою в Росії розповів керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. За його словами, енергетика Росії сьогодні — це “порохова бочка”.
Москва, замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС, втрачає резерви через санкції й старіння обладнання. За словами Коваленка, модернізувати системи без західних комплектуючих у РФ неможливо. Система тріщить по швах навіть без українських ударів.
За його словами, уже зараз у пікові години обмеження споживання вводять у 42 регіонах РФ. Енергетичний голод відчувають Центр, Сибір, Далекий Схід. І такі російські реалії без вибитих потужностей. Коваленко зазначив, що втрата НПЗ для росіян ще здаватиметься “легкою прогулянкою”.
За його словами, водночас “Росатом” будує атомні блоки в Ефіопії та Буркіна-Фасо. Коваленко пояснив, що гроші йдуть у проєкти, які завідомо не окупляться, тоді як російські міста підводять до блекаутів.
