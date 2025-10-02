Россияне пытаются "выбить" украинскую энергетику, однако сами сидят на "пороховой бочке", даже без ответных ударов.

Россияне. Фото из открытых источников

О ситуации с энергетикой в России рассказал руководитель ЦПДИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, энергетика России сегодня – это "пороховая бочка".

"Дефицит мощностей достигает 25 ГВт. Это не отдельный сбой, а системный провал. И это еще не было системных ударов, которые Россия приближает своими действиями против нашей энергетики", — отметил он.

Москва, вместо инвестиций в собственные ТЭС и ГРЭС, теряет резервы из-за санкций и старения оборудования. По словам Коваленко, модернизировать системы без западных комплектующих в РФ невозможно. Система трещит по швам даже без украинских ударов.

"Поэтому в действиях Путина относительно ударов по нашей энергетике, помогающей восстанавливать Запад, кроме откровенного идиотизма нет ничего. Потому что российскую энергетику восстанавливать россиянам будет очень сложно после того, как заработает симметричный ответ. Пока это почувствовали в Белгороде", — отметил Коваленко.

По его словам, уже сейчас в пиковые часы ограничение потребления вводится в 42 регионах РФ. Энергетический голод испытывают Центр, Сибирь, Дальний Восток. И таковы российские реалии без выбитых мощностей. Коваленко отметил, что потеря НПЗ для россиян еще будет казаться "легкой прогулкой".

По его словам, в то же время "Росатом" строит атомные блоки в Эфиопии и Буркина-Фасо. Коваленко объяснил, что деньги идут на проекты, которые не окупятся, в то время как российские города подводят к блэкаутам.

"Санкции уже нанесли удар: резервов нет, инфраструктура деградирует, плана выхода нет. А Путин бьет по Украине и гарантирует своему населению холодную и темную зиму, поскольку терпеть никто не будет. План уберечь Москву — сейчас основной у Путина. И ради этого он готов пожертвовать всеми регионами", — сказал он.

