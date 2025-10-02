Рубрики
Россияне пытаются "выбить" украинскую энергетику, однако сами сидят на "пороховой бочке", даже без ответных ударов.
Россияне. Фото из открытых источников
О ситуации с энергетикой в России рассказал руководитель ЦПДИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, энергетика России сегодня – это "пороховая бочка".
Москва, вместо инвестиций в собственные ТЭС и ГРЭС, теряет резервы из-за санкций и старения оборудования. По словам Коваленко, модернизировать системы без западных комплектующих в РФ невозможно. Система трещит по швам даже без украинских ударов.
По его словам, уже сейчас в пиковые часы ограничение потребления вводится в 42 регионах РФ. Энергетический голод испытывают Центр, Сибирь, Дальний Восток. И таковы российские реалии без выбитых мощностей. Коваленко отметил, что потеря НПЗ для россиян еще будет казаться "легкой прогулкой".
По его словам, в то же время "Росатом" строит атомные блоки в Эфиопии и Буркина-Фасо. Коваленко объяснил, что деньги идут на проекты, которые не окупятся, в то время как российские города подводят к блэкаутам.
