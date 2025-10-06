Прогноз для РФ неутешителен: россиянам не понравятся последствия решений Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия усилила обстрелы украинских энергообъектов. Украина обещает зеркальный ответ – если украинцы будут без света, то в такой ситуации окажутся и россияне.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко напомнил причинно-следственную связь для всех: россияне сидят без света, получают удары по энергетике в ответ на постоянные удары армии РФ по украинской энергетике.
Коваленко объяснил, что российская армия начала обстреливать энергетику Украины в 2022 году. И сейчас снова российская армия пытается оставить всех без света зимой и обстреливает объекты газодобычи.
Коваленко отметил, что в 2022 и 2023 годах россияне думали, что играют в одни ворота с ударами по Украине. Однако, по его словам, жизнь показывает, что нет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне пытаются "выбить" украинскую энергетику, однако сами сидят на "пороховой бочке", даже без ответных ударов. Дефицит мощностей в РФ достигает 25 ГВт. Уже сейчас в пиковые часы ограничение потребления вводится в 42 регионах России.