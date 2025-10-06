Прогноз для РФ неутешителен: россиянам не понравятся последствия решений Путина

Россия усилила обстрелы украинских энергообъектов. Украина обещает зеркальный ответ – если украинцы будут без света, то в такой ситуации окажутся и россияне.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко напомнил причинно-следственную связь для всех: россияне сидят без света, получают удары по энергетике в ответ на постоянные удары армии РФ по украинской энергетике.

Коваленко объяснил, что российская армия начала обстреливать энергетику Украины в 2022 году. И сейчас снова российская армия пытается оставить всех без света зимой и обстреливает объекты газодобычи.

"В ответ на свои действия Россия получает удары по НПЗ и собственной энергетике. Если бы российская армия не била по Украине, у россиян было бы светло. Путин приносит в дом россиян тьму, пытаясь воевать с нашим гражданским населением. Путин принесет тьму в доме жителей Москвы, Питера и других городов. Это обязательно произойдет, если он не прекратит удары по Украине", – подчеркнул руководитель ЦПД.

Коваленко отметил, что в 2022 и 2023 годах россияне думали, что играют в одни ворота с ударами по Украине. Однако, по его словам, жизнь показывает, что нет.

"Россия большая, долетит повсюду в ответ. Куда именно — своими действиями определяет исключительно Путин и население России, поддерживающее его действия", — подытожил руководитель ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне пытаются "выбить" украинскую энергетику, однако сами сидят на "пороховой бочке", даже без ответных ударов. Дефицит мощностей в РФ достигает 25 ГВт. Уже сейчас в пиковые часы ограничение потребления вводится в 42 регионах России.



