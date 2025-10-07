Катастрофический сигнал для России: чем рискует Путин

Пекин и Вашингтон ведут переговоры, способные изменить глобальный баланс сил в мире. И Путину не на что надеяться.

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, что Китай, как пишут СМИ, предлагает США инвестиционный пакет на 1 трлн. в обмен на снятие ограничений для своих компаний и снижение пошлин. Это, по словам Коваленко, открывает двери для стратегического сближения между КНР и США.

"Для России это — катастрофический сигнал. "Безграничное партнерство" с Китаем теряет вес. Москва рискует навсегда остаться сырьевым придатком, который игнорируется в ключевых договоренностях. Пекин диверсифицирует поставки, сокращает закупки российских энергоресурсов и смещает акценты на новые рынки”, — отметил руководитель ЦПД.

По его словам, Кремль теряет простор для маневра даже в рамках БРИКС. К тому же, глобальные решения по инвестициям и безопасности принимаются без участия России.

Путин, по словам Коваленко, рискует остаться статистом, если Вашингтон и Пекин договорятся еще и по общей позиции о войне России против Украины.

"Китай торгуется с США, а Москва платит цену за агрессию — изоляция, потери рынков, сырьевой придаток, стратегическое поражение. Они могут сегодня разбомбить подстанцию и несколько железнодорожных путей, но завтра это восстановят с помощью Запада. В то же время Россия получит удары в ответ, и уже получает их. И им никто не будет помогать инфраструктурно и технологично. В перспективе лет они могут попытаться навязать свое, развязав глобальную войну в Европе, и проиграют ее. Впрочем, если США и КНР договорятся по сближению этого не будет. А Россия потеряет перспективу развития на следующие 100 лет”, — резюмировал Коваленко.

