"Польские наемники в Украине воюют под действием наркотиков": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации на фронте. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы "польских наемниках".

Аналитики Центра отмечают, что россияне запустили очередной фейк, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины и воюющих на стороне нашего государства иностранцев.

В Центре уточнили, что пропагандистские ресурсы тиражируют вымышленную историю о якобы "польских наемниках", которые "используют наркотики, позволяющие бодрствовать и не есть до двух недель". Отмечается, что единственным источником этой информации является рассказ мужчины, которого пропагандистские ресурсы представляют как русского военного. Однако других, более убедительных доказательств или подтверждений этих заявлений нет.

"Такие вбросы являются частью системной кампании Кремля по дискредитации украинских военных и иностранных добровольцев, которые присоединились к защите Украины. Распространяя фейки об "иностранных наемниках", Россия пытается продвинуть нарратив о "войне со всем Западом", а не только с Украиной. Таким образом, Кремль стремится оправдать собственные поражения на фронте перед российской аудиторией”, — пояснили в ЦПД.

