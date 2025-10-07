logo

"Польские наемники в Украине воюют под действием наркотиков": что известно
"Польские наемники в Украине воюют под действием наркотиков": что известно

Росія намагається дискредитувати Сили оборони України та іноземців, які воюють на боці України

7 октября 2025, 23:43
Автор:
Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации на фронте. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы "польских наемниках".

"Польские наемники в Украине воюют под действием наркотиков": что известно

Военные. Иллюстративное фото

Аналитики Центра отмечают, что россияне запустили очередной фейк, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины и воюющих на стороне нашего государства иностранцев.

В Центре уточнили, что пропагандистские ресурсы тиражируют вымышленную историю о якобы "польских наемниках", которые "используют наркотики, позволяющие бодрствовать и не есть до двух недель". Отмечается, что единственным источником этой информации является рассказ мужчины, которого пропагандистские ресурсы представляют как русского военного. Однако других, более убедительных доказательств или подтверждений этих заявлений нет.

"Такие вбросы являются частью системной кампании Кремля по дискредитации украинских военных и иностранных добровольцев, которые присоединились к защите Украины. Распространяя фейки об "иностранных наемниках", Россия пытается продвинуть нарратив о "войне со всем Западом", а не только с Украиной. Таким образом, Кремль стремится оправдать собственные поражения на фронте перед российской аудиторией”, — пояснили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Пекин и Вашингтон ведут переговоры, которые могут изменить глобальный баланс сил в мире. И Путину не на что надеяться.

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, что Китай, как пишут СМИ, предлагает США инвестиционный пакет на 1 трлн. в обмен на снятие ограничений для своих компаний и снижение пошлин. Это, по словам Коваленко, открывает двери для стратегического сближения между КНР и США.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0ALzuhJnJrDpb89CxnTRcwHBZpByXAJbonRMBNirPgrBKx8Ya31avQ8oi8MpRYUFYl
