Выдумки россиян пробили очередное дно: как оправдывают собственные военные преступления

Враждебная пропаганда распространяет очередной фейк об украинских защитниках. В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк, что якобы украинские защитники минуют собственных раненых военных.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Такими выдумками пытаются дискредитировать украинских военных. Отмечается, что на этот раз пропагандистские ресурсы придумали истории о том, что якобы украинские защитники минуют собственных раненых военных или даже награды времен Второй мировой войны. Таким образом, якобы хотят "заманить" российских солдат.

Аналитики Центра отметили, что такие утверждения основываются только на рассказе российского военного. При этом пропагандисты не приводят никаких доказательств.

"Подобные фейки враг запускает регулярно. Цель России — создать негативный образ сил обороны Украины и оправдать собственные военные преступления и террор против гражданского населения", — отметили в Центре.

При этом в ЦПД подчеркнули, что Украина строго соблюдает нормы международного гуманитарного права и не применяет запрещенных методов ведения войны. При этом, как акцентировали аналитики, именно российские войска неоднократно миновали гражданские объекты, оставляли растяжки в бытовых вещах, детских игрушках и даже на кладбищах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет информацию о якобы "польских наемниках". В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропагандистские ресурсы тиражируют вымышленную историю о якобы "польских наемниках", которые "используют наркотики, позволяющие бодрствовать и не есть до двух недель".



