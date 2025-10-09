"В Сумской области появились "заградительные отряды": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации на фронте с целью дискредитировать украинских защитников.

Фронт. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что прокремлевские медиа распространяют сообщения, якобы НГУ передислоцировала "2-ю Галицкую бригаду" в Сумскую область. Такую информацию якобы сообщили в "силовых структурах РФ". Отмечают, что якобы передислоцированная бригада будет выполнять функции загона отряда и "с разрешением на применение оружия против дезертиров". В Центре объяснили, что это типичная дезинформационная операция по деморализации украинских военных и запугивание гражданского населения.

"На самом деле в ВСУ и НГУ нет практики "заградительных отрядов" — в отличие от российской армии, где подобные подразделения и принуждение широко документированы. Сообщения о "стрельбе по своим" — без доказательств и не подтверждены никакими официальными источниками", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

По словам аналитиков ЦПД, такой вброс является продолжением российской кампании по дискредитации Сил обороны. Распространяя такой фейк, россияне пытаются посеять недоверие к украинскому военному командованию, сорвать эвакуационные и оборонные меры и оправдать собственные потери легендами о “дезертирстве” в ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет очередной фейк об украинских защитниках. В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк, что якобы украинские защитники минуют собственных раненых военных и даже награды времен Второй мировой войны, чтобы заманить солдат РФ.



