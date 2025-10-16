Военные остро отреагировали на ситуацию в Тернопольской области: что заявили защитники

В полиции сообщили, что на территории Тернопольской области военные незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. Военные прокомментировали ситуацию.

Военные. Иллюстративное фото

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" отметил, что в ситуации с задержанием военных на Тернопольщине нужно копать гораздо глубже и задерживать не только исполнителей, но и организаторов.

"Не удивлюсь, если окажется, что эти персонажи даже считались на боевых и сидели на "соточке", находясь по факту вообще в другом конце страны", — отметил военный.

По его словам, это организованная группа и ее организатором является явно не лицо из рядового или сержантского состава, а командир, как минимум покрывавший все эти деяния и даже определявший непосредственные задачи.

"Поэтому вопрос не менее важен: кто это и с какой целью делал?", — заметил защитник.

Мэр Геническа Станислав Бунятов убежден, что за такие преступления нужно наказывать пожизненно – вместе с командиром, у которого бойцы в период войны занимаются криминалом в тылу.

"Надеюсь, имена этих *** мы услышим", — отметил он.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию:

"Вопрос: Где они числились по месту службы? Что по оружию? Какие обязанности должны были выполнять все это время? Что говорит командир? Почему не на Покровске или Сумах?"

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет фейк о военных ВСУ. Пишут якобы о наказаниях в воспитательных целях.



