Военные остро отреагировали на ситуацию в Тернопольской области: что заявили защитники

В полиции сообщили, что на территории Тернопольской области военные незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. Военные прокомментировали ситуацию.
Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" отметил, что в ситуации с задержанием военных на Тернопольщине нужно копать гораздо глубже и задерживать не только исполнителей, но и организаторов.
По его словам, это организованная группа и ее организатором является явно не лицо из рядового или сержантского состава, а командир, как минимум покрывавший все эти деяния и даже определявший непосредственные задачи.
Мэр Геническа Станислав Бунятов убежден, что за такие преступления нужно наказывать пожизненно – вместе с командиром, у которого бойцы в период войны занимаются криминалом в тылу.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию:
