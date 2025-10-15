logo_ukra

Військові вже не добирають слів: захисники “на межі” через ситуацію в тилу

Підполковник ЗСУ Жорін про ситуацію з укриттями та підготовкою до обстрілів

15 жовтня 2025, 23:27
Кречмаровская Наталия

Масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури показали низький рівень підготовки до ворожих атак. Після ударів по Києву розгорівся скандал між нардепами та столичною владою через недостатній захист об'єктів критичної інфраструктури. 

Військові вже не добирають слів: захисники "на межі" через ситуацію в тилу

Ситуацію прокоментували й військові. Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін розповів, що побачив новину про Фінляндію, де існує мережа облаштованих підземних укриттів, яка покриває потребу майже всього населення. Вони почали будувати їх після 1939-40 років, і активізували роботу після 2022 року. 

Військовий зазначив, що Україна також давно могла зайнятись укриттями. І займатися цими питаннями могли, якщо не з отриманням незалежності, то хоча б з моменту російського вторгнення у 2014 році. Але не секрет, наголосив Жорін, що в Україні не має подібного навіть зараз, на четвертий рік повномасштабної війни. 

“Крім того, ми абсолютно ніде не підготувались ані до обстрілів енергетичних обʼєктів, ані до відключень. Про що говорити, якщо й***бані антидронові сітки досі є якоюсь непідйомною задачею. Все це — безпека людей, а часто і їхні життя.  Не знаю, чи є десь межа, за якою зникає бажання сп***дити все, що бачиш, і до чого можеш дотягнутись”, — резюмував військовий ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що майже у всіх регіонах України ввечері 15 жовтня запровадили аварійні обмеження електропостачання. Оновлену інформацію про стан енергосистеми повідомили в Міністерстві енергетики України. Обмеження запровадили в усіх областях, окрім Донецької та частини Чернігівської областей.




Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5876
