Ситуація значно гірша, ніж очікувалося: що відбувається з енергосистемою
Ситуація значно гірша, ніж очікувалося: що відбувається з енергосистемою

Майже у всіх областях України діють аварійні графіки відключень

15 жовтня 2025, 19:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Майже у всіх регіонах України ввечері 15 жовтня запровадили аварійні обмеження електропостачання. Оновлену інформацію про стан енергосистеми повідомили в Міністерстві енергетики України. 

Ситуація значно гірша, ніж очікувалося: що відбувається з енергосистемою

Світло. Ілюстративне фото

У міністерстві пояснили, що в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Обмеження запровадили через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України 

“Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру”, — пояснили у Міненерго. 

У міністерстві також повідомили, що у Чернігівській області продовжують діяти графіки погодинних відключень.

“В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!”, — звернулися до споживачів в Міненерго. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада та експерти прогнозують складну зиму — Росія вже почала атакувати газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказують на недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях шукають гроші на укриття першого рівня. 

Політолог Володимир Фесенко не прогнозує повного блекауту, однак проблеми зі світлом будуть і перш за все у прифронтовій зоні — там ризики більші.  Ситуація, за словами Фесенка, буде інакшою, ніж була у 2022 році — з точки зору масштабів, наслідків, реакції людей.

Політолог Володимир Цибулько також зазначив, що українці мають досвід проходження через доволі критичні періоди, особливо осінь 2022 року.




Джерело: https://t.me/energyofukraine/4873
