Ситуация значительно хуже, чем ожидалось: что происходит с энергосистемой

Почти во всех регионах Украины вечером 15 октября были введены аварийные ограничения электроснабжения. Обновленную информацию о состоянии энергосистемы сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Свет. Иллюстративное фото

В министерстве пояснили, что во всех регионах кроме Донецкой и части Черниговской областей применены аварийные графики отключений. Ограничения ввели из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины

"Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру", – пояснили в Минэнерго.

В министерстве также сообщили, что в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережливо!", — обратились к потребителям в Минэнерго.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты прогнозируют сложную зиму — Россия уже начала атаковать газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки – не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытие первого уровня.

Политолог Владимир Фесенко не прогнозирует полного блэкаута, однако проблемы со светом будут и прежде всего в прифронтовой зоне — там риски больше. Ситуация, по словам Фесенко, будет иной, чем была в 2022 году, с точки зрения масштабов, последствий, реакции людей.

Политолог Владимир Цыбулько также отметил, что у украинцев есть опыт прохождения через довольно критические периоды, особенно осень 2022 года.



