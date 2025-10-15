Ситуация значительно хуже, чем ожидалось: что происходит с энергосистемой

Рубрики
Почти во всех регионах Украины вечером 15 октября были введены аварийные ограничения электроснабжения. Обновленную информацию о состоянии энергосистемы сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Свет. Иллюстративное фото
В министерстве пояснили, что во всех регионах кроме Донецкой и части Черниговской областей применены аварийные графики отключений. Ограничения ввели из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины
В министерстве также сообщили, что в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты прогнозируют сложную зиму — Россия уже начала атаковать газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки – не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытие первого уровня.
Политолог Владимир Фесенко не прогнозирует полного блэкаута, однако проблемы со светом будут и прежде всего в прифронтовой зоне — там риски больше. Ситуация, по словам Фесенко, будет иной, чем была в 2022 году, с точки зрения масштабов, последствий, реакции людей.
Политолог Владимир Цыбулько также отметил, что у украинцев есть опыт прохождения через довольно критические периоды, особенно осень 2022 года.