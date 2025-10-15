Военные уже не подбирают слова: защитники "на грани" из-за ситуации в тылу

Рубрики
Массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры показали низкий уровень подготовки к вражеским атакам. После ударов по Киеву разгорелся скандал между нардепами и столичными властями из-за недостаточной защиты объектов критической инфраструктуры.
Ситуацию прокомментировали и военные. Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин рассказал, что увидел новость о Финляндии, где существует сеть обустроенных подземных укрытий, которая покрывает потребность почти всего населения. Они начали строить их после 1939-40 годов и активизировали работу после 2022 года.
Военный отметил, что Украина тоже давно могла заняться укрытиями. И заниматься этими вопросами могли, если не с обретением независимости, то хотя бы с момента российского вторжения в 2014 году. Но не секрет, отметил Жорин, что в Украине нет подобного даже сейчас, на четвертый год полномасштабной войны.
