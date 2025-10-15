Военные уже не подбирают слова: защитники "на грани" из-за ситуации в тылу

Массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры показали низкий уровень подготовки к вражеским атакам. После ударов по Киеву разгорелся скандал между нардепами и столичными властями из-за недостаточной защиты объектов критической инфраструктуры.

Военные. Иллюстративное фото

Ситуацию прокомментировали и военные. Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин рассказал, что увидел новость о Финляндии, где существует сеть обустроенных подземных укрытий, которая покрывает потребность почти всего населения. Они начали строить их после 1939-40 годов и активизировали работу после 2022 года.

Военный отметил, что Украина тоже давно могла заняться укрытиями. И заниматься этими вопросами могли, если не с обретением независимости, то хотя бы с момента российского вторжения в 2014 году. Но не секрет, отметил Жорин, что в Украине нет подобного даже сейчас, на четвертый год полномасштабной войны.

"Кроме того, мы абсолютно нигде не подготовились ни к обстрелам энергетических объектов, ни к отключениям. О чем говорить, если й***банные антидроновые сетки до сих пор является неподъемной задачей. Все это – безопасность людей, а часто и их жизнь. Не знаю, есть ли где-то предел, за которым исчезает желание сп***дить все, что видишь, и до чего можешь дотянуться”, — резюмировал военный ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что почти во всех регионах Украины вечером 15 октября ввели аварийные ограничения электроснабжения. Обновленную информацию о состоянии энергосистемы сообщили в Министерстве энергетики Украины. Ограничения были введены во всех областях, кроме Донецкой и части Черниговской областей.



