В Одесі розстріляли чоловіка: повідомляють про щонайменше чотири постріли

В Одесі сталася стрілянина на одній з вулиць міста. У результаті загинув чоловік. Місцеві пабліки пишуть, що свідки чули щонайменше чотири вистріли на Фонтанській дорозі.

Місце стрілянини в Одесі. Фото: з відкритих джерел

За даними поліції області, про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським близько 18:00 години повідомили очевидці.

"На жаль, потерпілий загинув на місці події. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Деталі згодом", — зазначили у поліції.

За даними джерел видання "Думська" у поліції, що основною версією вбивства розглядають борги чоловіка. Відомо, що він належав до іудейської громади і не був ані військовим, ані активістом, ані політиком.

