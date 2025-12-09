logo_ukra

В Одесі розстріляли чоловіка: повідомляють про щонайменше чотири постріли
В Одесі розстріляли чоловіка: повідомляють про щонайменше чотири постріли

Основною версією вбивства розглядають борги чоловіка

9 грудня 2025, 21:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Одесі сталася стрілянина на одній з вулиць міста. У результаті загинув чоловік. Місцеві пабліки пишуть, що свідки чули щонайменше чотири вистріли на Фонтанській дорозі. 

В Одесі розстріляли чоловіка: повідомляють про щонайменше чотири постріли

Місце стрілянини в Одесі. Фото: з відкритих джерел

За даними поліції області, про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським близько 18:00 години повідомили очевидці.

"На жаль, потерпілий загинув на місці події. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Деталі згодом", — зазначили у поліції.

За даними джерел видання "Думська" у поліції, що основною версією вбивства розглядають борги чоловіка. Відомо, що він належав до іудейської громади і не був ані військовим, ані активістом, ані політиком. 

Як повідомляв портал "Коментарі", в Ірпені на Київщині за фактом умисного вбивства чоловіка правоохоронці затримали його 54-річну дружину. У прокуратурі області повідомили, що подружжя посварилося у своїй квартирі. Побутовий конфлікт супроводжувався взаємними образами та агресією. Підозрювана стверджує, що сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з РФ. Окрім того, за словами жінки, чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство — скручував їй руки.

Видання "Коментарі" також писало, що у Вінницькій області 16-річна донька  жорстоко  позбавила життя свою матір. Чому мати з донькою посварились — невідомо.  Але жорстока донька, вхопивши ніж на кухні, завдала своїй неньці майже тридцять ножових поранень. Закривавлене тіло вона повантажила на домашній візок  і завезла на територію новобудови та спустила  в недіючий колодязь.



Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/odeski-politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-smertelnoi-strilianyny-na-fontanskii-dorozi?fbclid=IwY2xjawOlUKtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFUZTZNWnFqUVVNMVJmVjJzc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsxIxyChJYGU6Hze7SwTaPOrK5Dlzk5GDj3C
