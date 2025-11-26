Вдарила ножем у груди через проросійські погляди: на Київщині затримали жінку за вбивство чоловіка

В Ірпені на Київщині за фактом умисного вбивства чоловіка правоохоронці затримали його 54-річну дружину.

Підозрювана жінка. Фото: з відкритих джерел

У прокуратурі області повідомили, що подружжя посварилося у своїй квартирі. Побутовий конфлікт супроводжувався взаємними образами та агресією.

Підозрювана стверджує, що сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з РФ. Окрім того, за словами жінки, чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство — скручував їй руки.

"Під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився. У ході емоційного протистояння жінка взяла в руку кухонний ніж і нанесла чоловікові удари у грудну клітку. Від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Їх та поліцію викликала сама жінка", — зазначили у прокуратурі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

"Прокуратура встановлює всі обставини конфлікту та перевіряє достовірність показань підозрюваної щодо можливого попереднього домашнього насильства й мотивів злочину", — додали у прокуратурі.

