logo_ukra

BTC/USD

87027

ETH/USD

2929.02

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Вдарила ножем у груди через проросійські погляди: на Київщині затримали жінку за вбивство чоловіка
commentss НОВИНИ Всі новини

Вдарила ножем у груди через проросійські погляди: на Київщині затримали жінку за вбивство чоловіка

На Київщині жінка вдарила чоловіка ножем в груди та пояснила свій вчинок його проросійськими поглядами

26 листопада 2025, 16:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Ірпені на Київщині за фактом умисного вбивства чоловіка правоохоронці затримали його 54-річну дружину. 

Вдарила ножем у груди через проросійські погляди: на Київщині затримали жінку за вбивство чоловіка

Підозрювана жінка. Фото: з відкритих джерел

У прокуратурі області повідомили, що подружжя посварилося у своїй квартирі. Побутовий конфлікт супроводжувався взаємними образами та агресією.

Підозрювана стверджує, що сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з РФ. Окрім того, за словами жінки, чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство — скручував їй руки.

"Під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився. У ході емоційного протистояння жінка взяла в руку кухонний ніж і нанесла чоловікові удари у грудну клітку. Від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Їх та поліцію викликала сама жінка", — зазначили у прокуратурі. 

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває. 

"Прокуратура встановлює всі обставини конфлікту та перевіряє достовірність показань підозрюваної щодо можливого попереднього домашнього насильства й мотивів злочину", — додали у прокуратурі.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Вінницькій області 16-річна донька  жорстоко  позбавила життя свою матір. Чому мати з донькою посварились — невідомо.  Але жорстока донька, вхопивши ніж на кухні, завдала своїй неньці майже тридцять ножових поранень. Закривавлене тіло вона повантажила на домашній візок  і завезла на територію новобудови та спустила  в недіючий колодязь.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/press_kobl/3247
Теги:

Новини

Всі новини