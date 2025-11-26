Ударила ножом в грудь из-за пророссийских взглядов: в Киевской области задержали женщину за убийство мужа

В Ирпене в Киевской области по факту умышленного убийства мужа правоохранители задержали его 54-летнюю жену.

Подозреваемая женщина. Фото: из открытых источников

В прокуратуре области сообщили, что супруги поссорились в своей квартире. Бытовой конфликт сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией.

Подозреваемая утверждает, что ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из РФ. Кроме того, по словам женщины, муж неоднократно угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие – скручивал ей руки.

"Во время приготовления пищи, когда подозреваемая шинковала капусту на кухне, конфликт между супругами снова обострился. В ходе эмоционального противостояния женщина взяла в руку кухонный нож и нанесла мужу удары в грудную клетку. От полученного ранения 70-летний потерпевший скончался до приезда медиков. Их и полицию вызвала сама женщина", — отметили в прокуратуре.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

"Прокуратура устанавливает все обстоятельства конфликта и проверяет достоверность показаний подозреваемой относительно возможного предварительного домашнего насилия и мотивов преступления", — добавили в прокуратуре.

