В Одессе расстреляли мужчину: сообщают о по меньшей мере четырех выстрелах

В Одессе произошла стрельба на одной из улиц города. В результате погиб мужчина. Местные паблики пишут, что свидетели слышали не менее четырех выстрелов на Фонтанской дороге.

Место стрельбы в Одессе. Фото: из открытых источников

По данным полиции области, о звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским около 18:00 сообщили очевидцы.

"К сожалению, потерпевший погиб на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастную к совершению преступления личность. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Детали позже", — отметили в полиции.

По данным источников издания "Думская" в полиции, основной версией убийства рассматривают долги мужчины. Известно, что он принадлежал к иудейской общине и не был ни военным, ни активистом, ни политиком.

