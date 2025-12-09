logo

В Одессе расстреляли мужчину: сообщают о по меньшей мере четырех выстрелах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе расстреляли мужчину: сообщают о по меньшей мере четырех выстрелах

Основной версией убийства рассматривают долги мужчины

9 декабря 2025, 21:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Одессе произошла стрельба на одной из улиц города. В результате погиб мужчина. Местные паблики пишут, что свидетели слышали не менее четырех выстрелов на Фонтанской дороге.

Место стрельбы в Одессе. Фото: из открытых источников

По данным полиции области, о звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским около 18:00 сообщили очевидцы.

"К сожалению, потерпевший погиб на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастную к совершению преступления личность. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Детали позже", — отметили в полиции.

По данным источников издания "Думская" в полиции, основной версией убийства рассматривают долги мужчины. Известно, что он принадлежал к иудейской общине и не был ни военным, ни активистом, ни политиком.

Как сообщал портал "Комментарии", в Ирпене в Киевской области по факту умышленного убийства мужа правоохранители задержали его 54-летнюю жену. В прокуратуре области сообщили, что супруги поссорились в своей квартире. Бытовой конфликт сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией. Подозреваемая утверждает, что ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из РФ. Кроме того, по словам женщины, муж неоднократно угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие – скручивал ей руки.

Издание "Комментарии" также писало, что в Винницкой области 16-летняя дочь жестоко лишила жизни свою мать. Почему мать с дочерью поссорились – неизвестно. Но жестокая дочь, схватив нож на кухне, нанесла своей маме почти тридцать ножевых ранений. Окровавленное тело она погрузила на домашнюю тележку и отвезла на территорию новостройки и спустила в недействующий колодец.




