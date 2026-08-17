Скільки коштує посада очільника ТЦК: нардеп розкрив шокуючі суми

Народний депутат Олександр Качура заявив, що в Україні нібито існують конкретні "розцінки" за призначення на керівні посади у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За його словами, йдеться про десятки й сотні тисяч доларів.

Скільки коштує посада керівника ТЦК. Фото з відкритих джерел

Олександр Качура інтерв’ю Наталії Влащенко розповів про суми хабарів у ТЦК. За словами нардепа, незаконне звільнення від мобілізації через ТЦК може коштувати від 10 до 15 тисяч доларів залежно від регіону. Однак посадовець запевняє, що значно дорожче коштує отримання керівної посади.

За його словами, щоб стати керівником ТЦК доведеться заплатити від 50 до 150 тисяч доларів.

"Для того, щоб потрапити на посаду районного ТЦК, треба заплатити 50 тисяч доларів на керівника. На обласного такса — 150", — заявив Качура.

Депутат вважає, що люди, які прагнуть потрапити на посаду керівника ТЦК та платять хабарі у кілька десятків тисяч доларів це роблять не для покращення обороноздатності країни. На його думку, це може свідчити про корупційні ризики та можливе прагнення отримати прибуток від службового становища.

Качура також виступив за повний аудит системи ТЦК, перевірку кожного співробітника та зміну принципів призначення. Він вважає, що після реформування системи необхідно перейти до відкритого рекрутингу.

"Тому однозначно: повна ліквідація, аудит цього. Є у нас антикорупційні чудові органи. Та хай вони перевірять. І після цього після того, коли їх ліквідують, треба повністю поміняти підхід і зробити рекрутинг", — каже нардеп.

Качура додав, що кожен на власні очі бачить, як змінюється рівень життя працівників військкоматів у невеликих містах. За його словами, такий працівник "раніше на велосипеді їздив, зараз Land Cruiser стоїть у нього під будинком, і на Cayenne їздить дружина".

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що на Житомирщині у ТЦК помер чоловік, якого ВЛК визнала придатним. Він важив близько 200 кг і мав інвалідність.

Також "Коментарі" писали, що у ЗСУ зробили заяву про мобілізацію жінок: мають воювати нарівні з чоловіками.