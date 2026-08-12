Важив близько 200 кг і мав інвалідність: на Житомирщині у ТЦК помер чоловік, якого ВЛК визнала придатним

На Житомирщині розслідують смерть 46-річного Андрія Стесюка, який 6 серпня помер на території Коростенського районного ТЦК та СП. За словами його матері, чоловік мав тяжкі захворювання, інвалідність і важив близько 200 кілограмів. Водночас військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

Андрій Стесюк помер у ТЦК

Мати померлого Тамара Стесюк звернулася до "Суспільного" та заявила, що хоче домогтися повного розслідування обставин смерті сина. За її словами, Андрій протягом близько 19 років мав серйозні проблеми зі здоров'ям, а протягом десяти років отримував інвалідність. Чоловік постійно приймав ліки, зокрема психотропні препарати.

"Це страшна хвороба із жахливими симптомами. Рік син провів у лікарні: дієта, таблетки, гормони — його хоч якось намагалися стабілізувати. Андрій був худий, наче скелет. Він так хворів, що йому дали групу інвалідності... Але вже у 2008 році на фоні цих усіх страждань та переживань в Андрія діагностувати розлад психіки… На фоні цих хвороб обмін речовин дав збій, внаслідок чого син набрав вагу і став важити близько 200 кілограмів", — сказала "Суспільному" Тамара Стесюк.

Тамара Стесюк стверджує, що вранці її син пішов до магазину без документів і телефону. За її словами, близько 7:30 його зупинили працівники ТЦК та примусово доправили до установи. Жінка заявляє, що намагалася передати синові воду та необхідні ліки, однак, за її словами, їй у цьому відмовили.

Згодом родина дізналася, що Андрія повезли до Коростеня. Пізніше матері повідомили про його смерть.

"Я набрала і в трубці почула відповідь, що Андрій знаходиться на території ТЦК. І я питаю: то він хоч живий чи вже ні? А мені відповідають: "Друге". Коли я це почула, в мене трапилася істерика — мене саму там відкачували", — говорить матір померлого Андрія Стесюка.

За словами жінки, у Коростенському ТЦК їй розповіли, що чоловік вийшов до туалету, де втратив свідомість. Йому викликали швидку, а медики близько 40 хвилин проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати його не вдалося.

Мати заявила, що вже звернулася до прокуратури та планує подати заяви до поліції й інших правоохоронних та правозахисних органів. Вона хоче з'ясувати, чому сина визнали придатним до військової служби та за яких обставин його доставили до ТЦК.

У Житомирському обласному ТЦК та СП виклали іншу версію подій. Там повідомили, що під час перевірки документів у чоловіка виявили порушення правил військового обліку. Його супроводили до Коростенського районного ТЦК для проходження ВЛК. За даними військкомату, комісія визнала чоловіка придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, а також інших визначених формуваннях.

Близько 14:38 чоловік раптово знепритомнів. Екстрену медичну допомогу викликали, за даними ТЦК, о 14:38, а бригада прибула о 14:46. Під час перебування у швидкій допомозі в нього сталася зупинка серця. Реанімація результату не дала. У ТЦК зазначили, що зовнішніх тілесних ушкоджень не виявили. За фактом смерті призначили службове розслідування, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нацполіція оголосила підозри 76 керівникам ТЦК.