76 керівників ТЦК отримали підозру: у поліції розкрили деталі про масштаб зачистки

Національна поліція посилила розслідування можливих зловживань у роботі територіальних центрів комплектування, під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці розслідували сотні проваджень, пов’язаних із незаконним уникненням мобілізації.

Працівники ТЦК. Фото з відкритих джерел

Як розповів в. о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в коментарі "Укрінформу", наразі про підозру повідомили 76 керівникам ТЦК різного рівня. За його словами, слідчі зосереджуються на схемах, де службові повноваження могли використовуватися для особистої вигоди або незаконного звільнення військовозобов’язаних від мобілізації.

"Серед фігурантів є працівники та керівники ТЦК різного рівня – наприклад, ми вже повідомили про підозру 76 таким керівникам. І ця робота буде продовжена: кожен факт використання службових повноважень для особистої вигоди або незаконного звільнення від мобілізації має отримати належну правову оцінку", — розповів Цуцкірідзе.

За його словами, загалом поліція з початку повномасштабної війни розслідувала 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від військової служби, фіктивних медичних висновків та організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. 105 справ уже передали до суду, в інших тривають досудові розслідування.

Окремим напрямом залишаються схеми з бронюванням. Правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних. Під посиленим контролем перебувають і рішення ВЛК. Під час слідчих дій поліція вилучила понад 83,5 тисячі постанов військово-лікарських комісій. За словами Цуцкірідзе, уже скасовано 6,5 тисячі незаконних рішень.

Водночас керівник Нацполіції наголосив, що перевірки не повинні перетворюватися на кампанію проти всіх працівників ТЦК або автоматичне скасування законних медичних висновків. Ха його словами, кожен випадок має оцінюватися індивідуально та на основі доказів.

Окремо поліція розслідує кримінальні провадження щодо безпосереднього ухилення від призову. За статтею 336 Кримінального кодексу України про підозру повідомили у 6417 кримінальних правопорушеннях, а до суду вже направили 6162 обвинувальні акти.

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