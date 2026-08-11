76 руководителей ТЦК получили подозрение: в полиции раскрыли детали о масштабе зачистки

Национальная полиция усилила расследование возможных злоупотреблений в работе территориальных центров комплектования при оформлении бронирования и принятии решений военно-врачебными комиссиями. С начала полномасштабного вторжения правоохранители расследовали сотни производств, связанных с незаконным избеганием мобилизации.

Работники ТЦК. Фото из открытых источников

Как рассказал и. о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в комментарии "Укринформу", о подозрении сообщили 76 руководителям ТЦК разного уровня. По его словам, следователи сосредотачиваются на схемах, где служебные полномочия могли использоваться для личной выгоды или незаконного увольнения военнообязанных от мобилизации.

"Среди фигурантов есть работники и руководители ТЦК разного уровня – например, мы уже сообщили о подозрении 76 таким руководителям. И эта работа будет продолжена: каждый факт использования служебных полномочий для личной выгоды или незаконного освобождения от мобилизации должен получить надлежащую правовую оценку", — рассказал Цуцкиридзе.

По его словам, в целом полиция с начала полномасштабной войны расследовала 428 уголовных производств по незаконной помощи в уклонении от военной службы, фиктивных медицинских выводов и организации незаконного выезда мужчин за границу. 105 дел уже передано в суд, по другим продолжаются досудебные расследования.

Отдельным направлением остаются схемы с бронированием. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысяч военнообязанных. Под усиленным контролем находятся и решения ВЛК. В ходе следственных действий полиция изъяла более 83,5 тысяч постановлений военно-врачебных комиссий. По словам Цуцкиридзе, уже отменено 6,5 тысяч незаконных решений.

В то же время руководитель Нацполиции подчеркнул, что проверки не должны превращаться в кампанию против всех работников ТЦК или автоматическую отмену законных медицинских заключений. По его словам, каждый случай должен оцениваться индивидуально и на основе доказательств.

Отдельно полиция расследует уголовные производства по непосредственному уклонению от призыва. По статье 336 Уголовного кодекса Украины о подозрении сообщили в 6417 уголовных правонарушениях, а в суд уже направили 6162 обвинительных акта.

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