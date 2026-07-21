Де ТЦК працює найгірше: Лубінець заявив про критичну ситуацію в одній області

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) надходить з Закарпатської області. Водночас він назвав два регіони, які, на його думку, демонструють найбільш ефективну організацію мобілізаційної роботи без масових порушень прав громадян.

Приклад "бусифікації". Фото з відкритих джерел

Дмитро Лубінець в інтерв'ю Новини.Live повідомив, що саме Закарпаття наразі є найбільш проблемним регіоном. За його словами, ситуацію ускладнює те, що керівника обласного ТЦК перепризначають кожні 30 днів.

"Найбільш критична зараз ситуація, на мій погляд, це Закарпаття, на першому місці. Я взагалі не розумію, як там постійно керівника обласного ТЦК та СП перепризначають на 30 днів. Знаєте, така юридична прогалина. Це при тому, що по Закарпаттю від мене найбільша кількість реагування на незаконні дії працівників ТЦК та СП", – розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, крім Закарпатської області, значна кількість звернень надходить також з Одеської та Дніпропетровської областей. Лубінець додав, що окремі "кричущі випадки" фіксуються і на Львівщині. Уповноважений з прав людини також повідомив, що за час повномасштабної війни зафіксовано чотири випадки загибелі людей у приміщеннях ТЦК та СП. Такі інциденти сталися у Київській та Дніпропетровській областях.

Водночас омбудсмен навів приклади регіонів, де мобілізаційні заходи проводяться більш організовано. Найкращі показники демонструють Кіровоградська та Хмельницька області.

"Кіровоградський регіон і місто Кропивницький з урахуванням критерію кількості людей, які там проживають, і кількості мобілізованих, на першому місці. І на мій погляд, якщо у нас є найкращі практики, де ви бачите це в статистиці, чому, щоб керівники обласного рівня не показували свої позитивні практики, як проводити мобілізацію без порушення прав громадян України", – додав Лубінець.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що по всіх ТЦК України почалися раптові масові перевірки.