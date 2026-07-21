По всіх ТЦК України почалися масові перевірки: що відомо

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) по всій Україні тривають масштабні раптові перевірки. За їхніми результатами виявлено понад 200 порушень законодавства, складено більше сотні адміністративних протоколів та відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

По всім ТЦК України відбуваються перевірки. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко розповів, що перевірки проводяться після початку роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається аналізом діяльності ТЦК. Він зазначив, що інспекції проходять навіть у тих територіальних центрах, які вже заслуховувалися на засіданнях комісії.

Водночас оприлюднений документ свідчить, що перевірки охоплюють період із грудня 2025 року до червня 2026 року. За цей час Служба правопорядку у Збройних силах України провела 561 раптову перевірку ТЦК.

У 208 випадках аудитори зафіксували порушення вимог законодавства та службових інструкцій. Найчастіше йшлося про проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних без обов'язкової відеофіксації, а також про порушення порядку зберігання та обробки відеозаписів. Саме використання бодікамер та інших засобів відеофіксації має гарантувати захист як громадян, так і працівників ТЦК під час виконання службових обов'язків.

За результатами перевірок правоохоронці відкрили одне кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Крім того, до суду направлено 101 адміністративний протокол, а також внесено 161 подання щодо усунення виявлених порушень і притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності.

У Службі правопорядку наголосили, що контроль за обов'язковим використанням засобів відеофіксації під час роботи ТЦК триватиме й надалі, а в разі виявлення нових порушень до винних застосовуватимуть передбачені законом заходи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді заявили, що військові ТЦК просяться на фронт.