По всем ТЦК Украины начались массовые проверки: что известно

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по всей Украине продолжаются масштабные внезапные проверки. По их результатам выявлено более 200 нарушений законодательства, составлено более сотни административных протоколов и возбуждено уголовное производство. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По всем ТЦК Украины проходят проверки. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко рассказал, что проверки проводятся после начала работы Временной следственной комиссии Верховной Рады, занимающейся анализом деятельности ТЦК. Он отметил, что инспекции проходят даже в тех территориальных центрах, которые заслушивались на заседаниях комиссии.

В то же время, обнародованный документ свидетельствует, что проверки охватывают период с декабря 2025 года по июнь 2026 года. За это время Служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины провела 561 внезапную проверку ТЦК.

В 208 случаях аудиторы зафиксировали нарушение требований законодательства и должностных инструкций. Чаще говорилось о проведении мероприятий оповещения военнообязанных без обязательной видеофиксации, а также о нарушении порядка хранения и обработки видеозаписей. Именно использование бодикамер и других средств видеофиксации должно гарантировать защиту как граждан, так и работников ТЦК при исполнении служебных обязанностей.

По результатам проверок правоохранители открыли одно уголовное производство по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Кроме того, в суд направлен 101 административный протокол, а также внесено 161 представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В Службе правопорядка подчеркнули, что контроль за обязательным использованием средств видеофиксации во время работы ТЦК будет продолжаться, а в случае выявления новых нарушений к виновным будут применяться предусмотренные законом меры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде заявили, что военные ТЦК просятся на фронт.