logo

BTC/USD

66278

ETH/USD

1933.78

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией По всем ТЦК Украины начались массовые проверки: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

По всем ТЦК Украины начались массовые проверки: что известно

В ТЦК по всей Украине была проведена 561 внезапная проверка. Выявлено 208 нарушений, составлено 101 админпротокол и открыто уголовное производство.

21 июля 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по всей Украине продолжаются масштабные внезапные проверки. По их результатам выявлено более 200 нарушений законодательства, составлено более сотни административных протоколов и возбуждено уголовное производство. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По всем ТЦК Украины начались массовые проверки: что известно

По всем ТЦК Украины проходят проверки. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко рассказал, что проверки проводятся после начала работы Временной следственной комиссии Верховной Рады, занимающейся анализом деятельности ТЦК. Он отметил, что инспекции проходят даже в тех территориальных центрах, которые заслушивались на заседаниях комиссии.

В то же время, обнародованный документ свидетельствует, что проверки охватывают период с декабря 2025 года по июнь 2026 года. За это время Служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины провела 561 внезапную проверку ТЦК.

По всем ТЦК Украины начались массовые проверки: что известно - фото 2

По всем ТЦК Украины начались массовые проверки: что известно - фото 2

В 208 случаях аудиторы зафиксировали нарушение требований законодательства и должностных инструкций. Чаще говорилось о проведении мероприятий оповещения военнообязанных без обязательной видеофиксации, а также о нарушении порядка хранения и обработки видеозаписей. Именно использование бодикамер и других средств видеофиксации должно гарантировать защиту как граждан, так и работников ТЦК при исполнении служебных обязанностей.

По результатам проверок правоохранители открыли одно уголовное производство по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Кроме того, в суд направлен 101 административный протокол, а также внесено 161 представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В Службе правопорядка подчеркнули, что контроль за обязательным использованием средств видеофиксации во время работы ТЦК будет продолжаться, а в случае выявления новых нарушений к виновным будут применяться предусмотренные законом меры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде заявили, что военные ТЦК просятся на фронт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/56222
Теги:

Новости

Все новости