Где ТЦК работает хуже всего: Лубинец заявил о критической ситуации в одной области

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Slava Kot
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалоб на работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) поступает из Закарпатской области. В то же время, он назвал два региона, которые, по его мнению, демонстрируют наиболее эффективную организацию мобилизационной работы без массовых нарушений прав граждан.
Пример "бусификации". Фото из открытых источников
Дмитрий Лубинец в интервью Новини.Live сообщил, что именно Закарпатье является наиболее проблемным регионом. По его словам, ситуацию усложняет то, что руководителя областного ТЦК переназначают каждые 30 дней.
По словам омбудсмена, кроме Закарпатской области значительное количество обращений поступает также из Одесской и Днепропетровской областей. Лубинец добавил, что отдельные "вопиющие случаи" фиксируются и на Львовщине. Уполномоченный по правам человека также сообщил, что за время полномасштабной войны зафиксировано четыре случая гибели людей в помещениях ТЦК и СП. Подобные инциденты произошли в Киевской и Днепропетровской областях.
В то же время, омбудсмен привел примеры регионов, где мобилизационные мероприятия проводятся более организованно. Лучшие показатели показывают Кировоградская и Хмельницкая области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по всем ТЦК Украины начались внезапные массовые проверки.