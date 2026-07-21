Где ТЦК работает хуже всего: Лубинец заявил о критической ситуации в одной области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалоб на работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) поступает из Закарпатской области. В то же время, он назвал два региона, которые, по его мнению, демонстрируют наиболее эффективную организацию мобилизационной работы без массовых нарушений прав граждан.

Пример "бусификации". Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец в интервью Новини.Live сообщил, что именно Закарпатье является наиболее проблемным регионом. По его словам, ситуацию усложняет то, что руководителя областного ТЦК переназначают каждые 30 дней.

"Наиболее критична сейчас ситуация, на мой взгляд, это Закарпатье, на первом месте. Я вообще не понимаю, как там постоянно руководителя областного ТЦК и СП переназначают на 30 дней. Знаете, такой юридический пробел. Это при том, что по Закарпатью от меня наибольшее количество реагирования на незаконные действия работников ТЦК и СП", – рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, кроме Закарпатской области значительное количество обращений поступает также из Одесской и Днепропетровской областей. Лубинец добавил, что отдельные "вопиющие случаи" фиксируются и на Львовщине. Уполномоченный по правам человека также сообщил, что за время полномасштабной войны зафиксировано четыре случая гибели людей в помещениях ТЦК и СП. Подобные инциденты произошли в Киевской и Днепропетровской областях.

В то же время, омбудсмен привел примеры регионов, где мобилизационные мероприятия проводятся более организованно. Лучшие показатели показывают Кировоградская и Хмельницкая области.

"Кировоградский регион и город Кропивницкий с учетом критерия количества проживающих там людей и количества мобилизованных на первом месте. И на мой взгляд, если у нас есть лучшие практики, где вы видите это в статистике, почему, чтобы руководители областного уровня не показывали свои положительные практики, как проводить мобилизацию без нарушения прав граждан Украины", – добавил Лубинец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по всем ТЦК Украины начались внезапные массовые проверки.