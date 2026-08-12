Весил около 200 кг и имел инвалидность: в Житомирской области в ТЦК умер мужчина, которого ВЛК признала годным

В Житомирской области расследуют смерть 46-летнего Андрея Стесюка, который 6 августа скончался на территории Коростенского районного ТЦК и СП. По словам его матери, у мужчины были тяжелые заболевания, инвалидность и весил около 200 килограммов. В то же время военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе.

Андрей Стесюк скончался в ТЦК

Мать умершего Тамара Стесюк обратилась к "Общественному" и заявила, что хочет добиться полного расследования обстоятельств смерти сына. По ее словам, Андрей в течение около 19 лет испытывал серьезные проблемы со здоровьем, а в течение десяти лет получал инвалидность. Мужчина постоянно принимал лекарства, в частности психотропные препараты.

"Это страшная болезнь с ужасающими симптомами. Год сын провел в больнице: диета, таблетки, гормоны — его хоть как-то пытались стабилизировать. Андрей был худ, как скелет. Он так болел, что ему дали группу инвалидности... Но уже в 2008 году на фоне всех этих страданий и переживаний в обмене дал сбой, в результате чего сын набрал вес и стал весить около 200 килограммов", — сказала "Общественному" Тамара Стесюк.

Тамара Стесюк утверждает, что утром ее сын отправился в магазин без документов и телефона. По ее словам, около 7.30 его остановили работники ТЦК и принудительно доставили в учреждение. Женщина заявляет, что пыталась передать сыну воду и необходимые лекарства, однако, по ее словам, ей отказали в этом.

Впоследствии семья узнала, что Андрея увезли в Коростень. Позже матери сообщили о его смерти.

"Я набрала и в трубке услышала ответ, что Андрей находится на территории ТЦК. И я спрашиваю: он хоть жив или уже нет? А мне отвечают: "Второе". Когда я это услышала, у меня случилась истерика — меня саму там откачивали", — говорит мать умершего Андрея Стесюка.

По словам женщины, в Коростенском ТЦК ей рассказали, что мужчина вышел в туалет, где потерял сознание. Ему вызвали скорую, а медики около 40 минут проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось.

Мать заявила, что уже обратилась в прокуратуру и планирует подать заявления в полицию и другие правоохранительные и правозащитные органы. Она хочет выяснить, почему сына сочли годным к военной службе и при каких обстоятельствах его доставили в ТЦК.

В Житомирском областном ТЦК и СП выложили другую версию событий. Там сообщили, что во время проверки документов у мужчины обнаружено нарушение правил военного учета. Его сопровождали в Коростенский районный ТЦК для прохождения ВЛК. По данным военкомата, комиссия признала мужчину годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, а также других определенных формированиях.

Около 14:38 человек внезапно потерял сознание. Экстренную медицинскую помощь вызвали, по данным ТЦК, в 14.38, а бригада прибыла в 14.46. Во время пребывания в скорой помощи у него произошла остановка сердца. Реанимация результата не принесла. В ТЦК отметили, что внешние телесные повреждения не обнаружены. По факту смерти назначили служебное расследование, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нацполиция объявила подозрения 76 руководителям ТЦК.