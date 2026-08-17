Сколько стоит должность главы ТЦК: нардеп раскрыл шокирующие суммы

Народный депутат Александр Качура заявил, что в Украине якобы существуют конкретные расценки за назначение на руководящие должности в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По его словам, речь идет о десятках и сотнях тысяч долларов.

Сколько стоит должность руководителя ТЦК. Фото из открытых источников

Александр Качура интервью Натальи Влащенко рассказал о суммах взяток в ТЦК. По словам нардепа, незаконное освобождение от мобилизации через ТЦК может стоить от 10 до 15 тысяч долларов в зависимости от региона. Однако должностное лицо уверяет, что значительно дороже стоит получение руководящей должности.

По его словам, чтобы стать руководителем ТЦК, придется заплатить от 50 до 150 тысяч долларов.

"Для того чтобы попасть на должность районного ТЦК, нужно заплатить 50 тысяч долларов на руководителя. На областного такса — 150", — заявил Качура.

Депутат считает, что люди, стремящиеся попасть на должность руководителя ТЦК и платящие взятки в несколько десятков тысяч долларов, это делают не для улучшения обороноспособности страны. По его мнению, это может свидетельствовать о коррупционных рисках и возможном стремлении получить прибыль от служебного положения.

Качура также выступил за полный аудит системы ТЦК, проверку каждого сотрудника и изменение принципов назначения. Он считает, что после реформирования системы необходимо перейти к открытому рекрутингу.

"Поэтому однозначно: полная ликвидация, аудит этого. Есть у нас антикоррупционные отличные органы. Да пусть они проверят. И после этого, когда их ликвидируют, нужно полностью поменять подход и сделать рекрутинг", — говорит нардеп.

Качура добавил, что каждый своими глазами видит, как меняется уровень жизни работников военкоматов в небольших городах. По его словам, такой работник "ранее на велосипеде ездил, сейчас Land Cruiser стоит у него под домом, и на Cayenne ездит жена".

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что на Житомирщине в ТЦК умер мужчина, которого ВЛК сочла годным. Он весил около 200 кг и имел инвалидность.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ сделали заявление о мобилизации женщин: должны воевать наравне с мужчинами.