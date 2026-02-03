Школа в Росії перетворилася на зону насильства – семикласниця з Красноярського краю порізала однолітку ножем

У Росії стався черговий резонансний інцидент у школі: в Красноярському краї 14-річна учениця поранила ножем свою однолітку після конфлікту з учителем. Подія викликала широкий суспільний резонанс і знову підняла питання безпеки дітей у російських навчальних закладах.

У Росії школярка напала з ножем на однокласницю після конфлікту з учителем (Фото ілюстративне)

За офіційною інформацією, поширеною російським агентством ТАСС із посиланням на регіональний Слідчий комітет, інцидент стався в місті Кодинськ. Повідомляється, що семикласниця після конфлікту з учителем завдала ножове поранення своїй однолітці. Потерпілу негайно госпіталізували, їй надали необхідну медичну допомогу. За словами правоохоронців, загрози життю дівчини немає.

Місцеве видання "Борус", посилаючись на очевидців, уточнює обставини події. За їхніми даними, конфлікт виник під час уроку хімії. Школярка нібито намагалася напасти на вчительку, однак їй це не вдалося. Після цього дівчина вибігла в коридор, де вдарила ножем іншу ученицю – у спину.

Адміністрація школи від коментарів відмовилася. Семикласницю затримали, з нею працюють правоохоронні органи. Обставини інциденту та мотиви дій школярки з’ясовуються.

Також раніше наше видання повідомляло, що на Кіровоградщині трапився жахливий випадок у школі, де під час уроку природознавства дитина отримала тяжке травматичне поранення ока. Інцидент стався в ситуації, коли вчителька була відсутня, а дисципліну у класі за вказівкою адміністрації мали підтримувати старші учні. Під час цього один з однокласників кинув олівець, який влучив хлопчику в око, спричинивши проникаюче поранення рогівки та утиск райдужки, а також посттравматичний цикліт. Хлопчика госпіталізували та прооперували у клініці імені Філатова в Одесі. Станом на сьогодні залишилося лише близько 3% зору на ураженому оці. За словами матері, заклад освіти не надав жодної невідкладної медичної допомоги, а класний керівник змусив постраждалого самостійно телефонувати матері, попри сильний біль та погіршення зору. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області розглядає цю ситуацію як грубе порушення прав дитини, зокрема права на безпеку та охорону здоров’я. Також підозрюють службову недбалість як з боку працівників школи, так і місцевих посадовців. За фактом уже розпочато передбачені законом заходи реагування.