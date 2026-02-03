Дев’ятикласник в Уфі стріляв у вчителя та дітей: що його розлютило

Мешканець Уфи, дев’ятикласник, вранці 3 лютого приніс до школи №16 страйкбольний автомат і зробив кілька пострілів пластиковими кулями по вчителеві та трьох однокласниках, а також підірвав петарду. Ніхто серйозно не постраждав, у вчителя історії лише невелика ссадина на обличчі.

Учень дев’ятого класу з Уфи відкрив стрілянину по вчителеві та трьох однокласниках

Підліток був затриманий на місці, наразі слідчі з’ясовують всі обставини інциденту. Слідчий комітет порушив кримінальні справи, зокрема за статтею про халатність (ст. 293 КК РФ).

Мер Уфи Ратмір Мавлієв повідомив, що мотивом стало цькування хлопця ровесниками. За його словами, дев’ятикласники ображали підлітка, і він вирішив помститися. Джерела уточнюють, що хлопець також мав конфлікти з учителем і писав про це у своєму телеграм-каналі. Батьки підлітка займають високі посади в республіканському управлінні податкової служби.

Школа та адміністрація запевняють, що безпека учнів та персоналу буде посилена: плануються додаткові заходи контролю доступу до шкільних приміщень та психологічна підтримка для учнів.

