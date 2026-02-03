logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Дев’ятикласник в Уфі стріляв у вчителя та дітей: що його розлютило
commentss НОВИНИ Всі новини

Дев’ятикласник в Уфі стріляв у вчителя та дітей: що його розлютило

Підліток був затриманий на місці, ніхто серйозно не постраждав, але шок і паніка охопили школу. Влада розслідує причини інциденту та соціальний тиск над школярем.

3 лютого 2026, 11:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Мешканець Уфи, дев’ятикласник, вранці 3 лютого приніс до школи №16 страйкбольний автомат і зробив кілька пострілів пластиковими кулями по вчителеві та трьох однокласниках, а також підірвав петарду. Ніхто серйозно не постраждав, у вчителя історії лише невелика ссадина на обличчі.

Дев’ятикласник в Уфі стріляв у вчителя та дітей: що його розлютило

Учень дев’ятого класу з Уфи відкрив стрілянину по вчителеві та трьох однокласниках

Підліток був затриманий на місці, наразі слідчі з’ясовують всі обставини інциденту. Слідчий комітет порушив кримінальні справи, зокрема за статтею про халатність (ст. 293 КК РФ).

Мер Уфи Ратмір Мавлієв повідомив, що мотивом стало цькування хлопця ровесниками. За його словами, дев’ятикласники ображали підлітка, і він вирішив помститися. Джерела уточнюють, що хлопець також мав конфлікти з учителем і писав про це у своєму телеграм-каналі. Батьки підлітка займають високі посади в республіканському управлінні податкової служби.

Школа та адміністрація запевняють, що безпека учнів та персоналу буде посилена: плануються додаткові заходи контролю доступу до шкільних приміщень та психологічна підтримка для учнів.

Читайте також в "Коментарях", що у окупованому Луганську місцева влада вирішила залучити дошкільнят до вшанування жертв блокадного Ленінграду.  Так дитячий садок "Ландыш" у селі Радянське став місцем, де замість святкування та безпечної гри діти стали інструментом пропаганди. Вихователі одягли дітей у лахміття та годували їх баландою з алюмінієвих мисок та висушеними кірками хліба, і все це під виглядом “виховання патріотизму та пам’яті про подвиг ленінградців”. Мовляв, так “діти дізналися про життя під час блокади, про мужність та страждання людей”.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини