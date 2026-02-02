У окупованому Луганську російські загарбники влаштували черговий приклад цинізму та лицемірства. 27 січня, у День пам’яті блокади Ленінграда, дитячий садок "Ландыш" у селі Радянське став місцем, де замість святкування та безпечної гри діти стали інструментом пропаганди. Про заходи в садочку повідомляє місцеве пропагандистське видання "БеZ формату".

Дитячий садок у Луганську перетворили на “постріл у совість”: лахміття, алюмінієві миски і сухі кірки хліба

Однак перед читачами цього "ЗМІ" постала жахлива картина: вихователі одягли дітей у лахміття та годували їх баландою з алюмінієвих мисок та висушеними кірками хліба, і все це під виглядом “виховання патріотизму та пам’яті про подвиг ленінградців”. Мовляв, так “діти дізналися про життя під час блокади, про мужність та страждання людей”.

Тим часом очевидці та незалежні експерти називають такі дії жорстоким знущанням над дітьми. Малюки, яким всього 3–6 років, опинилися в умовах, що імітують голод та приниження. Такі практики психологи вважають небезпечною маніпуляцією дитячою психікою, здатною формувати травматичні спогади на все життя.





Парадоксально, але пропагандисти намагаються вихваляти цей цинізм як “патріотичне виховання”. Вони описують заходи у садку як тематичні уроки мужності, де діти дізнавалися про важкі випробування жителів Ленінграда під час блокади: роботу дітей на рівні з дорослими, боротьбу з голодом і холодом, подвиги радянських солдатів. Проте насправді це перетворення маленьких дітей на інструмент пропаганди.

Такі дії свідчать про повну безпринципність та моральне спустошення окупаційної влади, яка використовує історичну трагедію та найменших мешканців регіону для формування власного міфу. Замість безпечного навчального процесу та гри, малюки отримують уроки страху та приниження, що не мають нічого спільного з вихованням справжнього патріотизму чи поваги до історії.

Це не перший випадок, коли окупанти використовують дітей для власної пропаганди, і він яскраво демонструє цинізм, лицемірство та відсутність моралі влади на тимчасово окупованих територіях України.

