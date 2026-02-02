Все надзвичайно складно: озвучено вкрай тривожну заяву про окупацію стратегічного міста

Оперативна обстановка на Північно-Слобожанському напрямку залишається неоднорідною. Якщо в районі Куп’янська українські Сили оборони продовжують утримувати місто та прилеглі території, то у Вовчанську ситуація значно складніша через постійний тиск російських військ, розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, підрозділи противника розташовані безпосередньо на північних підступах до Куп’янська, а також на схід від українського плацдарму на річці Оскіл. Основна мета окупантів — звузити цей плацдарм і повністю взяти його під контроль. Водночас українські військові впевнено тримають оборону, завдаючи ворогу відчутних втрат.

Трегубов зазначив, що окремі російські піхотні групи, які змогли проникнути до Куп’янська, опинилися у фактичному оточенні. За його оцінкою, ці підрозділи або деморалізовані, або марно розраховують на допомогу, оскільки можливостей для їхнього деблокування наразі не існує. Це свідчить про прорахунки та дезінформацію з боку російського командування.

Водночас у Вовчанську ситуація залишається вкрай напруженою. Місто зазнало майже повного руйнування, а відсутність інфраструктури унеможливлює створення природних рубежів оборони. Додатковим ускладненням є мінімальна відстань до державного кордону, що дозволяє ворогу швидко підтягувати сили та засоби.

За словами речника, російські війська тривалий час здійснюють активний тиск на українські позиції в самому Вовчанську та на його околицях — зокрема в районах Вільчі та Вовчанських Хуторів. Окупанти намагаються обходити оборонні рубежі та проникати малими групами, що суттєво ускладнює ситуацію для Сил оборони.

