Главная Новости Общество Война с Россией Все очень сложно: озвучено крайне тревожное заявление об оккупации стратегического города
commentss НОВОСТИ Все новости

Все очень сложно: озвучено крайне тревожное заявление об оккупации стратегического города

В Волчанске сложная и затяжная ситуация: противник не уменьшает давление, а расстояние до границы минимальное

2 февраля 2026, 13:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Оперативная обстановка в Северо-Слобожанском направлении остается неоднородной. Если в районе Купянска украинские Силы обороны продолжают удерживать город и прилегающие территории, то в Волчанске ситуация значительно сложнее из-за постоянного давления российских войск, рассказал пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов.

Все очень сложно: озвучено крайне тревожное заявление об оккупации стратегического города

Фото: из открытых источников

По его словам, подразделения противника расположены непосредственно на северных подступах к Купянску, а также к востоку от украинского плацдарма на реке Оскол. Основная цель окупантов — сузить этот плацдарм и полностью взять его под контроль. В то же время украинские военные уверенно держат оборону, нанося врагу ощутимые потери.

Трегубов отметил, что отдельные российские пехотные группы, которые смогли проникнуть в Купянск, оказались в фактическом окружении. По его оценке, эти подразделения либо деморализованы, либо тщетно рассчитывают на помощь, поскольку возможностей для их деблокирования пока не существует. Это свидетельствует о просчетах и дезинформации со стороны российского командования.

В то же время в Волчанске ситуация остается крайне напряженной. Город подвергся почти полному разрушению, а отсутствие инфраструктуры делает невозможным создание естественных рубежей обороны. Дополнительным осложнением является минимальное расстояние до границы, что позволяет врагу быстро подтягивать силы и средства.

По словам спикера, российские войска длительное время оказывают активное давление на украинские позиции в самом Волчанске и его окрестностях — в частности в районах Вильчи и Волчанских Хуторов. Оккупанты пытаются обходить оборонные рубежи и проникать малыми группами, что существенно усложняет ситуацию для сил обороны.

Как уже писали "Комментарии", публицист и эксперт по публичным коммуникациям Юрий Богданов убежден, что президент США Дональд Трамп, несмотря на противоречивую репутацию, не настолько наивен, чтобы предлагать Украине решения, которые выглядели бы как фактическая капитуляция. По его мнению, Трамп хорошо осознает, что у него нет рычагов для принуждения Украины к поражению в войне силовым путем.



