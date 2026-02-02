Перемовини в Абу-Дабі здатні принести єдиний результат: несподіваний сценарій для України

Публіцист і експерт з публічних комунікацій Юрій Богданов переконаний, що президент США Дональд Трамп, попри суперечливу репутацію, не є настільки наївним, аби пропонувати Україні рішення, які виглядали б як фактична капітуляція. На його думку, Трамп добре усвідомлює, що не має важелів для примусу України до поразки у війні силовим шляхом.

Крім того, американський лідер не зацікавлений у повторенні так званого "афганського сценарію", відповідальність за який він намагається покласти на адміністрацію Джо Байдена. Саме тому прямий політичний тиск на Київ із вимогами поступитися територіями був би для Трампа надто токсичним і ризикованим кроком.

Богданов зазначає, що наразі це питання фактично перебуває в глухому куті. За його словами, радники Трампа, зокрема на рівні Марко Рубіо та інших впливових фігур, добре розуміють реальний баланс сил. Жодна зі сторін сьогодні не має можливості змусити опонента погодитися на масштабні територіальні компроміси.

Максимум, який теоретично може розглядатися в перспективі, — це припинення бойових дій по фактичній лінії фронту або обмежені тактичні обміни, якщо вони будуть взаємовигідними в конкретний момент часу. Про суттєві політичні прориви наразі не йдеться.

У цьому контексті експерт критично оцінює ідею так званих "великих мирних угод" із десятків пунктів. На його переконання, реалістичними залишаються лише базові домовленості: режим припинення вогню, певні безпекові гарантії, фінансування післявоєнного відновлення та окремі гуманітарні кроки.

Усі інші пропозиції — від спільного контролю над Запорізькою АЕС до глобальних територіальних рішень — Богданов називає відірваними від реальності. Якщо ж найближчим часом і відбудуться переговори, то навіть домовленості щодо обміну полоненими можна буде вважати серйозним досягненням, тоді як на стабільне перемир’я за нинішніх умов розраховувати не варто.

