Переговоры в Абу-Даби способны принести единственный результат: неожиданный сценарий для Украины

Публицист и эксперт по публичным коммуникациям Юрий Богданов убежден, что президент США Дональд Трамп, несмотря на противоречивую репутацию, не настолько наивен, чтобы предлагать Украине решения, которые выглядели бы как фактическая капитуляция. По его мнению, Трамп хорошо осознает, что у него нет рычагов для принуждения Украины к поражению в войне силовым путем.

Фото: из открытых источников

Кроме того, американский лидер не заинтересован в повторении так называемого "афганского сценария", ответственность за который он пытается возложить на администрацию Джо Байдена. Именно поэтому прямое политическое давление на Киев с требованиями уступить территории было бы для Трампа слишком токсичным и рискованным шагом.

Богданов отмечает, что сейчас этот вопрос фактически находится в тупике. По его словам, советники Трампа, в частности, на уровне Марко Рубио и других влиятельных фигур, хорошо понимают реальный баланс сил. Ни одна из сторон сегодня не имеет возможности заставить оппонента согласиться на масштабные территориальные компромиссы.

Максимум, который теоретически может рассматриваться в перспективе, – это прекращение боевых действий по фактической линии фронта или ограниченные тактические обмены, если они будут взаимовыгодны в конкретный момент времени. О существенных политических прорывах пока речь не идет.

В этом контексте эксперт критически оценивает идею так называемых "больших мирных соглашений" из десятков пунктов. По его убеждению, реалистичными остаются только базовые договоренности: режим прекращения огня, определенные гарантии безопасности, финансирование послевоенного восстановления и отдельные гуманитарные шаги.

Все остальные предложения — от совместного контроля над Запорожской АЭС до глобальных территориальных решений — Богданов называет оторванными от реальности. Если же в ближайшее время и состоятся переговоры, то даже договоренности по обмену пленными можно будет считать серьезным достижением, в то время как на стабильное перемирие в нынешних условиях рассчитывать не стоит.

Портал "Комментарии" уже писал, что после серии массированных атак России на энергетическую инфраструктуру столицы все киевские теплоэлектроцентрали остаются пригодными к восстановлению. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Нагорняк, комментируя состояние объектов теплогенерации Киева.