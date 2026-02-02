В оккупированном Луганске российские захватчики устроили очередной пример цинизма и лицемерия. 27 января, в День памяти блокады Ленинграда, детский сад "Ландыш" в селе Советское стал местом, где вместо празднования и игры дети стали инструментом пропаганды. Об мероприятиях в детском саду сообщает местное пропагандистское издание. "БеZ формата".

Детский сад в Луганске превратили в "выстрел в совесть": лохмотья, алюминиевые миски и сухие корки хлеба

Однако перед читателями этого "СМИ" предстала ужасная картина: воспитатели одели детей в лохмотья и кормили их баландой из алюминиевых лоханок и высушенными корками хлеба , и все это под видом "воспитания патриотизма и памяти о подвиге ленинградцев". Мол, так "дети узнали о жизни во время блокады, о мужестве и страданиях людей".

Между тем очевидцы и независимые эксперты называют такие действия жестоким издевательством над детьми . Малыши, которым всего 3–6 лет, оказались в условиях, имитирующих голод и унижение. Такие практики психологи считают опасной манипуляцией детской психикой , способной формировать травматические воспоминания на всю жизнь.





Парадоксально, но пропагандисты пытаются восхвалять этот цинизм как "патриотическое воспитание" . Они описывают мероприятия в саду как тематические уроки мужества, где дети узнавали о тяжелых испытаниях жителей Ленинграда во время блокады: работу детей наравне со взрослыми, борьбу с голодом и холодом, подвиги советских солдат. Однако на самом деле это превращение маленьких детей в инструмент пропаганды .

Такие действия свидетельствуют о полной беспринципности и моральном опустошении оккупационных властей , использующих историческую трагедию и самых маленьких жителей региона для формирования собственного мифа. Вместо безопасного учебного процесса и игры малыши получают уроки страха и унижения , не имеющие ничего общего с воспитанием настоящего патриотизма или уважения к истории.

Это не первый случай, когда кафиры используют детей для собственной пропаганды, и он ярко демонстрирует цинизм, лицемерие и отсутствие морали власти на временно оккупированных территориях Украины .

