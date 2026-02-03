Девятиклассник в Уфе стрелял в учителя и детей: что его разозлило

Житель Уфы, девятиклассник, утром 3 февраля принес в школу №16 страйкбольный автомат и произвел несколько выстрелов пластиковыми шарами по учителю и трем одноклассникам, а также взорвал петарду. Никто серьезно не пострадал, у учителя истории лишь небольшое утро на лице.

Ученик девятого класса из Уфы открыл стрельбу по учителю и трем одноклассникам

Подросток был задержан на месте, следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил , что мотивом стала травля парня ровесниками. По его словам, девятиклассники оскорбляли подростка, и он решил отомстить. Источники уточняют, что у парня также были конфликты с учителем и писал об этом в своем телеграмм-канале. Родители подростка занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы.

Школа и администрация уверяют, что безопасность учащихся и персонала будет усилена: планируется дополнительные меры контроля доступа к школьным помещениям и психологическая поддержка для учащихся.

