Девятиклассник в Уфе стрелял в учителя и детей: что его разозлило

Подросток был задержан на месте, никто серьезно не пострадал, но шок и паника обуяли школу. Власти расследуют причины инцидента и социальное давление над школьником.

3 февраля 2026, 11:48
Житель Уфы, девятиклассник, утром 3 февраля принес в школу №16 страйкбольный автомат и произвел несколько выстрелов пластиковыми шарами по учителю и трем одноклассникам, а также взорвал петарду. Никто серьезно не пострадал, у учителя истории лишь небольшое утро на лице.

Ученик девятого класса из Уфы открыл стрельбу по учителю и трем одноклассникам

Подросток был задержан на месте, следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил , что мотивом стала травля парня ровесниками. По его словам, девятиклассники оскорбляли подростка, и он решил отомстить. Источники уточняют, что у парня также были конфликты с учителем и писал об этом в своем телеграмм-канале. Родители подростка занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы.

Школа и администрация уверяют, что безопасность учащихся и персонала будет усилена: планируется дополнительные меры контроля доступа к школьным помещениям и психологическая поддержка для учащихся.

Читайте также в "Комментариях", что в оккупированном Луганске местные власти решили привлечь дошкольников к жертвам блокадного Ленинграда. Так детский сад "Ландыш" в селе Советское стал местом, где вместо празднования и игры дети стали инструментом пропаганды. В воспитателе одели детей в лохмотья и кормили их баландой из алюминиевых лоханок и высушенными корками хлеба, и все это под видом "воспитания патриотизма и памяти о подвиге ленинградцев". Мол, так "дети узнали о жизни во время блокады, о мужестве и страданиях людей".



