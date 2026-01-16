На Кіровоградщині дитина отримала тяжке поранення ока в школі, адміністрація ігнорує інцидент

На Кіровоградщині трапився жахливий випадок у школі, де під час уроку природознавства дитина отримала тяжке травматичне поранення ока. Інцидент стався в ситуації, коли вчителька була відсутня, а дисципліну у класі за вказівкою адміністрації мали підтримувати старші учні. Під час цього один з однокласників кинув олівець, який влучив хлопчику в око, спричинивши проникаюче поранення рогівки та утиск райдужки, а також посттравматичний цикліт. Про це повідомляє представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галина Лугова.

Шок у Кіровоградській школі: дитині прокололи око олівцем, а допомоги не надали

Хлопчика госпіталізували та прооперували у клініці імені Філатова в Одесі. Станом на сьогодні залишилося лише близько 3% зору на ураженому оці. За словами матері, заклад освіти не надав жодної невідкладної медичної допомоги, а класний керівник змусив постраждалого самостійно телефонувати матері, попри сильний біль та погіршення зору.

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області розглядає цю ситуацію як грубе порушення прав дитини, зокрема права на безпеку та охорону здоров’я. Також підозрюють службову недбалість як з боку працівників школи, так і місцевих посадовців. За фактом уже розпочато передбачені законом заходи реагування.

Скарга надійшла від багатодітної матері, чоловік якої з 2024 року вважається зниклим безвісти. Жінка повідомила, що адміністрація школи відмовляється співпрацювати з органами ювенальної превенції Національної поліції України, а голова територіальної громади здійснює тиск і погрози.

Ситуація перебуває на особистому контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який наголошує на необхідності негайного реагування та забезпечення захисту прав дитини. Спеціалісти радять батькам завжди перевіряти умови перебування дітей у школі та наполягати на наданні невідкладної медичної допомоги у разі травм.

Цей випадок став резонансним для всієї області, адже показав системні проблеми в організації безпеки та контролю у школах, а також відсутність чіткого реагування адміністрації на надзвичайні ситуації. Експерти з прав дитини вважають, що такі випадки потребують додаткового контролю з боку освітніх та правоохоронних органів для запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

