Залишила немовля в під'їзді й сама викликала поліцію: у Тернополі знайшли матір новонародженої
Залишила немовля в під’їзді й сама викликала поліцію: у Тернополі знайшли матір новонародженої

20-річна жінка народила вдома, загорнула немовля в ковдру та залишила його в під’їзді, після чого повідомила поліцію про «знахідку».

16 січня 2026, 18:56
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Тернополі правоохоронці встановили особу жінки, яка залишила новонароджену дитину в під’їзді багатоповерхового будинку. Як з’ясувалося, саме вона й повідомила поліцію про нібито знайдене немовля, намагаючись приховати власну причетність до події. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області. 

Залишила немовля в під’їзді й сама викликала поліцію: у Тернополі знайшли матір новонародженої

Навіщо породілля викинула в мороз немовля: поліція встановила обставини резонансної події у Тернополі

Інцидент стався 15 січня на вулиці Київській. До поліції надійшло повідомлення про новонароджену дівчинку, залишену в під’їзді житлового будинку. Дитину негайно доправили до лікарні, де її госпіталізували до реанімаційного відділення. За інформацією медиків, стан немовляти потребує постійного нагляду.

У ході слідчих дій поліцейські встановили, що матір’ю дитини є 20-річна мешканка міста Зборів, яка останнім часом проживала в Тернополі разом із бабусею. Дівчина не перебувала на медичному обліку та народила дитину вдома без жодної допомоги лікарів.

Після пологів вона загорнула новонароджену доньку в ковдру та кілька рушників і залишила її в під’їзді багатоповерхівки. Згодом саме ця жінка звернулася до поліції із заявою про "знайдену" дитину, намагаючись створити враження випадкового свідка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі строком до двох років.

Наразі породіллю госпіталізували до медичного закладу, з нею проводять необхідні слідчі дії. Обставини події встановлюються, а правоохоронці наголошують: у подібних ситуаціях існують законні й безпечні механізми допомоги, які можуть врятувати життя дитини.

Читайте також в "Коментарях", що в Одесі затримали працівників ТЦК, які викрали людину і вимагали гроші. 



