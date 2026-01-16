logo

Оставила младенца в подъезде и сама вызвала полицию: в Тернополе нашли мать новорожденной
Оставила младенца в подъезде и сама вызвала полицию: в Тернополе нашли мать новорожденной

20-летняя женщина родила дома, завернула младенца в одеяло и оставила его в подъезде, после чего сообщила полицию о «находке».

16 января 2026, 18:56
Автор:
Проніна Анна

В Тернополе правоохранители установили личность женщины, которая покинула новорожденного в подъезде многоэтажного дома. Как выяснилось, именно она и сообщила полицию о якобы найденном младенце, пытаясь скрыть свою причастность к происшествию. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Оставила младенца в подъезде и сама вызвала полицию: в Тернополе нашли мать новорожденной

Зачем роженица выбросила в мороз младенца: полиция установила обстоятельства резонансного события в Тернополе

Инцидент произошел 15 января на улице Киевской. В полицию поступило сообщение о новорожденной девочке, оставленной в подъезде жилого дома. Ребенка немедленно доставили в больницу, где его госпитализировали в реанимационное отделение. По информации медиков, состояние младенца нуждается в постоянном наблюдении.

В ходе следственных действий полицейские установили, что матерью ребенка является 20-летняя жительница города Зборов, которая в последнее время проживала в Тернополе вместе с бабушкой. Девушка не состояла на медицинском учете и родила ребенка дома без помощи врачей.

После родов она завернула новорожденную дочь в одеяло и несколько полотенец и оставила ее в подъезде многоэтажки. Впоследствии именно эта женщина обратилась в полицию с заявлением о найденном ребенке, пытаясь создать впечатление случайного свидетеля.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время роженицей госпитализировали в медицинское учреждение, с ним проводят необходимые следственные действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются, а правоохранители отмечают: в подобных ситуациях существуют законные и безопасные механизмы помощи, которые могут спасти жизнь ребенка.

Читайте также в "Комментариях", что в Одессе задержали работников ТЦК, похитивших человека и требовавших деньги.



