Викрали чоловіка та вимагали гроші: в Одесі затримали трьох представників ТЦК

В Одесі затримали трьох представників одного з районних ТЦК та СП міста. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану.

Затримання співробітників ТЦК в Одесі. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в обласній прокуратурі, ввечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації.

"За даними слідства, під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили по місту. У ході цього вимагали від "заручника" 6000 доларів США за недоставлення його до РТЦК", — йдеться у повідомленні.

Усіх причетних до злочину затримали. Нині вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

В Одеському обласному ТЦК підтвердили факт затримання та запевнили, що відкриті до взаємодії з правоохоронними органами.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявляє про безкомпромісну позицію щодо будь-яких проявів протиправної діяльності у лавах установи", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК також наголосили, що служба в лавах Збройних сил України — це висока відповідальність перед державою. Там запевнили, що "процес внутрішнього очищення системи від осіб, які дискредитують звання військовослужбовця, є пріоритетним напрямом роботи".

"Одеський обласний ТЦК та СП надає повне сприяння слідству для об’єктивного та всебічного розслідування інциденту. Жодна особа, незалежно від посади чи звання, не має імунітету від відповідальності за злочинні дії. Триває системна робота над виявленням негативних елементів у структурі ТЦК та СП, що підтверджується відкритістю до взаємодії з правоохоронними органами", — додали в Одеському обласному ТЦК.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністр оборони України Михайло Федоров отримав чітке завдання підвищити мотивацію військових та нівелювати негатив від роботи ТЦК та СП. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.