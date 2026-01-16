Ситуація з ТЦК зміниться: Свириденко заінтригувала заявою

Міністр оборони України Михайло Федоров отримав чітке завдання підвищити мотивацію військових та нівелювати негатив від роботи ТЦК та СП. Як інформує портал "Коментарі", про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

"Перед Федоровим як міністром оборони одна з задач стоїть — підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів. Він взяв це в роботу", — зазначила очільниця уряду.

Щодо роботи ТЦК Юлія Свириденко зазначила, що всім зрозуміло, який негативний ефект все це в цілому має на призов, тому над цим ведеться активна робота. При цьому прем’єр наголосила, що все це це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення.

Михайло Федоров наголосив на необхідності "швидко, раз і назавжди" змінити систему підготовки українських військових. Чиновник додав, що якісна підготовка дозволяє зменшити втрати та підвищити ефективність.

"Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми та при цьому зберегти обороноздатність країни", — йдеться у його заяві.

