logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ситуация с ТЦК изменится: Свириденко заинтриговала заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация с ТЦК изменится: Свириденко заинтриговала заявлением

Михаил Федоров взял на контроль ситуацию с ТЦК

16 января 2026, 12:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны Украины Михаил Федоров получил четкую задачу повысить мотивацию военных и нивелировать негатив от работы ТЦК и СП. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ситуация с ТЦК изменится: Свириденко заинтриговала заявлением

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Перед Федоровым как министром обороны одна из задач стоит – повышение мотивации военных через введение контрактной службы и других инструментов. Он взял это в работу", — отметила глава правительства.

Относительно работы ТЦК Юлия Свириденко отметила, что всем понятно, какой негативный эффект все это в целом оказывает на призыв, поэтому над этим ведется активная работа. При этом премьер подчеркнула, что все это не столь простая задача в условиях полномасштабного вторжения.

Читайте на портале "Комментарии" — Михаил Федоров перед назначением на должность Министра обороны рассказал о своих планах провести комплексный аудит ТЦК. Об этом говорится в заявлении Федорова в Telegram.

Михаил Федоров отметил необходимость "быстро, раз и навсегда" изменить систему подготовки украинских военных. Чиновник добавил, что качественная подготовка позволяет снизить потери и повысить эффективность.

"Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — говорится в его заявлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой разоблачило двух военнослужащих территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости