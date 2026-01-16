Ситуация с ТЦК изменится: Свириденко заинтриговала заявлением

Министр обороны Украины Михаил Федоров получил четкую задачу повысить мотивацию военных и нивелировать негатив от работы ТЦК и СП. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Перед Федоровым как министром обороны одна из задач стоит – повышение мотивации военных через введение контрактной службы и других инструментов. Он взял это в работу", — отметила глава правительства.

Относительно работы ТЦК Юлия Свириденко отметила, что всем понятно, какой негативный эффект все это в целом оказывает на призыв, поэтому над этим ведется активная работа. При этом премьер подчеркнула, что все это не столь простая задача в условиях полномасштабного вторжения.

Читайте на портале "Комментарии" — Михаил Федоров перед назначением на должность Министра обороны рассказал о своих планах провести комплексный аудит ТЦК. Об этом говорится в заявлении Федорова в Telegram.

Михаил Федоров отметил необходимость "быстро, раз и навсегда" изменить систему подготовки украинских военных. Чиновник добавил, что качественная подготовка позволяет снизить потери и повысить эффективность.

"Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — говорится в его заявлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой разоблачило двух военнослужащих территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.



