З ТЦК не на фронт, а за кордон: ДБР викрило нову схему

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою викрило двох військовослужбовців територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомила пресслужба ДБР.

ДБР викрило двох сержантів ТЦК. Фото: ДБР

За даними слідства, схема діяла щонайменше з вересня 2025 року. Її організаторами стали двоє сержантів одного з районних ТЦК. Через посередників вони знаходили чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації та незаконно залишити територію України.

Правоохоронці встановили, що за час функціонування схеми фігуранти переправили до Румунії щонайменше десять осіб. Вартість "послуг" була значною. В одному з задокументованих епізодів сержанти за 8 тисяч доларів пообіцяли 44-річному чоловіку особисто доставити його до кордону на службовому автомобілі.

До "пакета" входили безперешкодний проїзд через блокпости, детальні інструкції щодо маршруту, поведінки та подальших дій. Після прибуття до прикордонної зони "клієнт", одягнений у термокостюм, мав у темну пору доби самостійно переплисти річку Прут.

Обох військовослужбовців затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів.

У ДБР зазначили, що санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

